Emílio Orciollo Netto em O Rei do Gado chega para desbancar Rafaela

Emílio Orciollo Netto só entra em O Rei do Gado nos capítulos finais para mudar o rumo da história de Geremias (Raul Cortez) e Rafaela (Glória Pires). Será revelado que o rapaz é neto de Bruno (Marcello Antony), morto na primeira fase da novela. Ele será o único herdeiro do rei do café.

Quem é Emílio Orciollo Netto em O Rei do Gado?

O personagem de Emílio Orciollo Netto é Giuseppe, que só entra no final da novela. Apesar da pequena aparição na trama, o rapaz tem bastante importância na história.

No início do folhetim, Giuseppe procura um familiar para herdar sua fortuna. O rei do café é sozinho no mundo e, quando ele morresse, seu dinheiro ficaria para o estado. Sabendo da história do ricaço, Fausto (Jairo Mattos) arma um plano para ficar com a fortuna do patrão. Ele instrui Rafaela a se passar por Marieta Berdinazzi, sobrinha perdida do milionário, que seria a única herdeira.

Ao longo da trama, a farsa de Rafaela chega ao fim. A própria impostora confessa que não é Marieta e que tudo não passou de uma armação.

Geremias até descobre que a verdadeira Marieta é Luana (Patrícia Pillar), mas não a reconhece como sua sobrinha legítima já que ela está em um relacionamento com Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), inimigo ferrenho dos Berdinazzis.

Na reta final da novela, Geremias decide fazer uma viagem à Itália e acaba descobrindo que seu falecido irmão Bruno teve um filho com uma mulher chamada Gema, enquanto lutava na Segunda Guerra Mundial.

Não há notícias sobre o filho de Bruno. No entanto, o ricaço descobre que Giuseppe é filho do filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho-neto. Sendo assim, ele se torna o único herdeiro do ricaço.

Apesar do personagem de Emílio Orciollo Netto ficar com a cobiçada fortuna do rei do café, Rafaela não sai de mãos abanando, já que Geremias criou afeto por ela - a jovem ganha algumas terras e cabeças de gado do milionário.

Por onde anda Emílio Orciollo Netto?

Emílio Orciollo Netto hoje tem 48 anos de idade e segue trabalhando como ator. Neste ano, ele fez parte do elenco da série Reis, mas não continuará trabalhando na Record no próximo ano. O artista anunciou em suas redes sociais que seu contrato não foi renovado: "Bom dia amigos!!!! Não vou renovar o meu contrato com a Record, é uma tendência do mercado trabalhos por obra, portanto agradeço a Record por 5 anos de trabalho por lá [...] Estou livre para possíveis trabalhos a partir de janeiro de 2023 seja no cinema, ou televisão. Seguindo em frente e na fé sempre. Vamos com tudo em 2023!!!!!"

Na emissora de Edir Macedo, ele também esteve em Gênesis (2021), na pele de Ló. Outras novelas da emissora que contaram com a presença do ator no elenco foram Topíssima (2019) e Apocalipse (2017).

O ator ficou na Globo até 2017, quando se desligou da emissora e partiu para outros projetos - sua última novela na emissora carioca foi Sol Nascente (2016).

Além de O Rei do Gado, que marcou sua estreia em novelas, Emílio atuou em Anjo Mau (1997), Esperança (2002), Kubanacan (2003), Alma Gêmea (2005), Desejo Proibido (2007), Amor à Vida (2013), entre outros títulos. Também fez trabalhos no cinema e teatro nos últimos anos.

O ator é casado com a empresária Mariana Barreto. Os dois são pais de Lorenzo, de 5 anos. O artista é bastante ativo em sua página no Instagram e sempre publica registros de seus trabalhos e fotos ao lado da família.