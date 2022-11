Como Bruno Mezenga descobre a traição de Léia em O Rei do Gado?

O caso de Léia será descoberto em breve em O Rei do Gado. Bruno Mezenga desconfiará da traição da mulher e colocará um detetive particular para segui-la, que provará que a loira é infiel ao seu marido.

O que acontece com Bruno e Léia em O Rei do Gado?

O casamento de Bruno e Léia vai de mal a pior desde o início de O Rei do Gado. Os personagens se casaram apenas para unir pastos e boiadas de suas famílias, mas vivem sem o amor um do outro. O único motivo para continuarem juntos são os filhos Lia e Marcos.

Léia engata um caso extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini), sem saber que o pilantra só está de olho na fortuna dela. No entanto, os encontros da loira com o malandro geram a desconfiança do 'rei do gado,' que coloca um detetive particular para confirmar a traição da mulher.

Apesar do preço alto de U$ 10 mil, o pecuarista topa pagar o valor para desmascarar a mulher. O detetive vê Léia saindo do apartamento de Ralf e documenta tudo para mostrar ao seu chefe.

"Aqui está, seu rei do gado. Sua mulher é infiel e tem um amante fixo", diz o profissional. Bruno fica furioso, e o detetive pede que ele mantenha a calma para não cometer nenhum besteira. Com as provas, ele conseguiria se divorciar de Léia sem que ela recebesse metade de seu patrimônio. "Vamos ver se o amante dela vai continuar interessado depois de descobrir que ela não vai herdar nenhuma cabeça de gado", afirma o protagonista.

Ele então pede para que Luana (Patrícia Pillar) vá morar em sua fazenda e afirma que seu casamento acabou. "Agora eu tenho provas de que minha esposa me traiu esse tempo todo. Vou me divorciar dela e ela não vai levar nada", revela.

Após armar um flagrante da esposa com o amante, Bruno finalmente vai pedir o divórcio de Léia, que sairá do casamento sem nada.

Ralf descobrirá que Léia não herdou nenhuma cabeça de gado sequer e abandonará a loira, já que agora ela não tem mais nada a lhe oferecer. A dondoca ainda sofrerá nas mãos do pilantra - o rapaz começa a bater na ex-mulher de Bruno e a obriga a extorquir o 'rei do gado', além de forçá-la a aceitar sua vida de cafajeste.

Com quem Bruno termina na novela?

Bruno Mezenga terá um final feliz ao lado de Luana em O Rei do Gado. Mesmo após descobrir que a loira na verdade é Marieta Berdinazzi, o ricaço deixará a paixão falar mais alto e se casará com a moça. Os dois vão ter um filho, que será batizado de Felipe Berdinazzi Mezenga.

A paz também será selada entre Bruno e Geremias (Raul Cortez). Depois de tantas brigas entre suas famílias, os dois finalmente vão colocar um ponto final na rivalidade de décadas e passam a viver em harmonia.

Apear de Luana descobrir ser a sobrinha perdida de Geremias, ela não ficará com a herança do 'rei do café'. O patrimônio será herdado por Giuseppe (Emilio Orciollo Netto), neto de Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony), que aparecerá na trama procurando por sua família.

Já Ralf cairá numa emboscada armada pelo marido de Susana (Leila Lopes) e será enterrado por Marcos (Fábio Assunção), que será condenado pelo crime, mas responderá em liberdade por ser réu primário.

O Rei do Gado vai ao ar de segunda a sexta no Vale a Pena Ver de Novo. A partir desta segunda-feira, 21, o folhetim passa a ser exibido às 18h, horário de Brasília, devido aos jogos da Copa do Mundo do Qatar.