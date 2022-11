Marieta Berdinazzi é filha de quem? Relembre o passado de Luana

Em O Rei do Gado, Geremias (Raul Cortez) procura Marieta, sua sobrinha perdida, a única que conseguiu escapar de um acidente com um caminhão de boias-frias. A personagem ficou desmemoriada e só se lembra de que é parte da família Berdinazzi ao longo da trama. Mas afinal, Marieta Berdinazzi é filha de quem?

Marieta Berdinazzi é filha de Giácomo Berdinazzi (Manoel Boucinhas) com sua esposa. Ambos morreram em um acidente de caminhão, e a única que sobreviveu foi a filha do casal.

Para entender a história do sumiço da menina, é necessário voltar para a primeira fase da trama. Após a morte de Giuseppe (Tarcísio Meira), Giácomo e Geremias se unem para aplicar um golpe na própria mãe e ficar com todo o dinheiro da família.

Geremias não se dá por satisfeito e aplica um novo golpe, agora em seu próprio irmão, que fica sem nada. É somente na segunda fase do folhetim que o 'rei do café' aparece procurando notícia de Giácomo e decide investigar o que aconteceu. É então que ele descobre ser o único sobrevivente da família Berdinazzi, além de sua sobrinha, Marieta.

O ricaço então começa a busca por sua sobrinha, que seria sua única herdeira. Caso ele não encontrasse, toda sua fortuna ficaria para o governo depois que ele morresse.

Sabendo do dilema do patrão, o advogado Fausto (Jairo Mattos) arma um plano junto com Rafaela (Glória Pires) para que ela se passe por Marieta - os dois até conseguem documentos falsos pra enganar o ricaço. Em um primeiro momento, a farsa dá certo e a impostora passa a morar na fazenda de seu "tio", se aproximando dele.

Quem é a verdadeira Marieta Berdinazzi?

A verdadeira Marieta Berdinazzi é Luana. A protagonista é a sobrinha de Geremias que caiu do caminhão de boias-frias e escapou de morrer no acidente que matou seus pais. A garota foi salva por uma freira, que lhe deu o nome de Luana.

Devido ao acidente, a loira perdeu a memória e não se lembra de sua verdadeira identidade e suas origens. Sozinha no mundo, ela passa a trabalhar em casas de família e no campo para tirar seu sustento.

Até que Luana se junta ao acampamento dos sem-terra, que invadem a fazenda de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O ricaço acaba se apegando a jovem e decide empregá-la, mas os dois se apaixonam.

Durante a convivência com seu amado, Luana ouve Mezenga citar o nome dos Berdinazzis, o que faz com que ela comece a recuperar sua memória. Sabendo da rivalidade entre as famílias, a loira decide ir embora da fazenda sem contar a verdade para Bruno.

Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado?

Mais adiante no folhetim, a farsa de Rafaela chegará ao fim. Geremias também descobrirá que Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi.

Será a própria impostora, no capítulo 73, quem confessará tudo. Ela se apaixona por Marcos Mezenga (Fábio Assunção) e sabendo que Geremias jamais aceitaria o romance, decide revelar sua verdadeira identidade. "Não caí de caminhão nenhum, nunca fui boia-fria em toda a minha vida", diz ela.

Apesar de descobrir que Luana é a verdadeira Marieta Berdinazzi, a loira não será reconhecida como sobrinha legítima. No reta final da trama, Geremias descobrirá que tem um sobrinho neto, Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), neto de seu falecido irmão Bruno (Marcello Anthony).

O rapaz, que até então estava na Itália, voltará para o Brasil ao lado do 'rei do café' e se tornará o único herdeiro de toda a fortuna.