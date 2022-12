Emily em Paris 3: onde é filmada a série da Netflix

Como o nome já indica, Emily em Paris se passa na França. No entanto, uma questão deixa os fãs da atração em dúvida: será que tudo o que é visto na tela é mesmo real ou a produção da série é inteiramente gravada em estúdio? Para trazer realidade, o elenco e a produção da série foram de fato para a Europa filmar a atração.

E você pode realmente visitar algum desses lugares? Continue lendo para descobrir e planeje seu próprio tour pelos locais inspirados em Emily.

Onde é filmada a terceira temporada de Emily em Paris?

Emily em Paris 3 é de fato gravada na cidade das luzes, capital da França. A primeira temporada foi majoritariamente gravada em Paris, já na segunda temporada outra cidade francesa ganhou espaço, Saint-Tropez. Na terceira temporada, além das cenas em Paris, a série também ganhou uma viagem até Provença.

Na 3ª temporada, a equipe criativa continua a tirar o máximo proveito da beleza de Paris, apresentando fotos impressionantes da Torre Eiffel, do Museu do Louvre e de outros locais icônicos ao longo da série.

Além dos marcos icônicos da cidade, a série também mostra a beleza das joias mais escondidas de Paris, como seus cafés charmosos, parques pitorescos e bairros charmosos. Esses locais fornecem o cenário perfeito para as histórias românticas do programa e ajudam a transportar os espectadores para a Cidade do Amor.

Além de filmar em Paris mais uma vez nesta temporada, algumas cenas de Emily in Paris 3ª temporada foram filmadas na Normandia, França. O jornal The Cinemaholic relata que o programa filmou algumas cenas na comuna de Le Tilleul, no departamento de Seine-Maritime.

O trailer da nova temporada da série revelou muitos dos mesmos pontos de referência anteriores, como a Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Pont de Bercy, Canal Saint-Martin e Palais Garnier.

Além disso, pontos de referência como os Jardins das Tulherias , a Place de la Concorde e a Place Juliette Gréco aparecem.

O trailer da terceira temporada também mostra Emily indo para o interior. O Château de Montpoupon, um castelo no Vale do Loire, no centro da França, aparece, assim como a cidade de Gordes, no topo da colina, na Provença, e alguns campos de lavanda provençais.

Musée des Arts Décoratifs - Cenário de Emily em Paris 3

O design de produção da Retrospectiva Pierre Cadault foi inspirado na exposição do 70º aniversário da Dior. Foi até filmado no mesmo local: Musée des Arts Décoratifs. Localizado no coração de Paris, o museu exibe uma coleção de quase 6.000 objetos – de roupas e joias de grife a móveis e brinquedos.

Outros museus e galerias que você pode ver durante a mostra incluem Musée d'Orsay , Fragonard Musée du Parfum , Musée de la Vie Romantique e Galerie Perrotin .

Provença - Cenário de Emily em Paris 3

Além das cenas em Paris, a série também faz uma visita a Provença, região que faz fronteira com a Itália. Emily viaja até lá por causa de um evento de trabalho. O local escolhido para o grande dia ficou indisponível com apenas uma semana para o evento e Emily pensou em um novo lugar.

A personagem chega na região durante a estação da lavanda na região. Isso normalmente ocorre durante os meses de verão, com muitas empresas de turismo e guias citando meados de junho a meados de agosto como o período geral e julho como o momento perfeito para o pico da floração.

Castelo de Montpoupon - Cenário de Emily em Paris 3

Uma das cenas da terceira temporada da série foi filmada no Château de Montpoupon, um castelo localizado na região de Touraine no Vale do Loire. Lá, os visitantes podem explorar as vários ambientes da construção.

Há também um museu composto por 30 salas dedicadas ao ofício da caça, entre eles está a sala Hermés, que conduz os visitantes pelas etapas da confecção de selas e apresenta arreios e lenços da marca de luxo. Claro, você também pode explorar o terreno e dar um belo passeio pela floresta.

Bônus: você pode fazer um tour virtual por tudo aqui.

Hotel Molitor Paris - Cenário de Emily em Paris 3

Qualquer amante de design que não conheça este local icônico está prestes a se apaixonar por ele. Projetado pelo arquiteto Lucien Pollethe, o hotel Molitor foi inaugurado como uma casa de banho parisiense chamada Piscine Molitor em 1929. Rapidamente se tornou um ponto de acesso favorito de um clube de praia, onde os parisienses iam nadar e socializar.

O biquíni estreou lá em 1946 - assim como a tendência do topless por volta de 1968. Após um breve período como rinque de patinação no gelo que levou ao seu fechamento em 1989, o prédio foi abandonado. Ele recebeu uma nova vida quando os grafiteiros assumiram sua tela em branco. Após uma restauração em 2014, o prédio histórico reabriu como hotel.

O designer de arquitetura Jean-Philippe Nuel idealizou os novos interiores minimalistas que homenageiam a herança Art Deco do edifício e a reputação como um marco global da arte de rua.

Se você está procurando mais destinos franceses para visitar, complete seu itinerário inspirado em Emily em Paris com esses outros locais da terceira temporada: a casa de ópera Palais Garnier; a estação ferroviária Gare du Nord; os jardins Jardin des Tuileries e Jardin du Palais Royal ; a igreja Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre; os parques e a praça Parc de la Villette, Parc des Buttes-Chaumont e Parvis Notre-Dame; e le mur des je t'aime (Parede do Amor).

Cenários de Emily em Paris na 1ª temporada

Em Paris, a personagem principal vivida por Lily Collins visitou na primeira temporada alguns dos pontos turísticos mais famosos do país, como o Palais Garnier, uma casa de ópera renomada que foi inaugurada em 1875.

Além disso, ela também visitou o restaurante Le Grand Véfour, que foi inaugurado em 1784. A Ponte Alexandre III, que atravessa o famoso rio Sena também apareceu entre os cenários de Emily Em Paris.

Além destes locais, a série também mostra a Place de l'Estrapade e a Praça de Valois. A primeira praça em que o apartamento de Emily está localizado, já a segunda é próximo ao escritório em que a jovem trabalha na trama.

Cenários de Emily em Paris na 2ª temporada

Na segunda temporada, a série não foi filmada apenas na capital da França, mas também na região costeira do país. Na história, Emily faz uma viagem até Saint-Tropez, cidade da Riviera Francesa.

Durante seu período na cidade, ela se hospeda no Grand-Hotel du Cap-Ferrat. O local tem acomodações luxuosas que segundo o site oficial oficial do estabelecimento, tem diárias que partem dos €587 euros e podem chegar até mais de €4 mil.

Neste período em St. Tropez, Emily também dá aquela olhadinha na Galeries Lafayette, a maior loja de departamentos da Europa.

Durante esta temporada, ela também também um desfile de moda no Palácio de Versalhes que ganha espaço na trama. O castelo é um dos locais mais famosos do mundo e foi usado pelo rei Luís XIII no século 17.

Onde assistir a série?

Emily em Paris é uma série original da Netflix, então lá é a única plataforma streaming que você consegue encontrar a produção para conferir. Para assistir a qualquer uma das três temporadas, é necessário assinar um dos quatro pacotes disponíveis da empresa. Eles variam de R$ 18,90 a R$ 55,90 e são renovados automaticamente todos os meses, mas você pode cancelar a qualquer momento.

Básico com anúncios (R$ 18,90): este pacote oferece qualidade de vídeo de HD (720p) e pode conter um número limitado de filmes e séries por conta das restrições de licenciamento.

Básico (R$ 25,90): este plano oferece a mesma qualidade de vídeo, HD (720p), mas não tem tem restrição no catálogo e nem anúncios.

Padrão (R$ 39,90): a qualidade de vídeo neste plano é maior, de Full HD (1080p).

Premium (R$ 55,90): o plano mais caro permite que vocês assista a algumas produções na qualidade de vídeo de Ultra HD (4K) ou HDR.

Assista ao trailer de Emily em Paris 3

