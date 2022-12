Estreias Netflix dezembro 2022 tem nova versão de Matilda; veja a lista

As estreias Netflix dezembro 2022 prometem muitas novidades para os fãs de filmes e seriados. Um dos lançamentos mais aguardados é a segunda temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil, que deve repetir o sucesso do ano passado. O público também poderá assistir a nova versão do clássico Matilda e a terceira temporada de Emily em Paris. Confira a lista completa.

Estreias Netflix dezembro 2022 em filmes

O mês de dezembro está cheio de lançamentos para quem gosta de filmes da Netflix. O destaque fica por conta da nova versão de Matilda (2022), história repaginada em formato de musical. O novo longa-metragem será lançado em 25 de dezembro na plataforma de streaming.

Outra novidade entre as estreias Netflix dezembro 2022 fica por conta de Pinóquio (2022), clássico que também ganha uma nova versão agora dirigida por pelo cineasta Guillermo del Toro.

Quem estava com saudades de assistir clássicos da Netflix já pode comemorar, pois a trilogia de O Poderoso Chefão também retorna para a plataforma de streaming neste mês. Os três filmes da franquia foram lançados em 1º de dezembro e já estão disponível para o assinantes.

Para os espectadores que querem assistir filmes de natal com toda a família, a plataforma vai disponibilizar Scrooge: Um Conto de Natal (2022) em 2 de dezembro, O Chefinho: Bônus de Natal (2022) em 6 de dezembro, o original

Ele Acredita em Papai Noel! (2022) em 14 de dezembro e Encomenda para o Natal (2022) também no dia 6.

Confira todos as estreias Netflix dezembro 2022 na categoria filmes:

O Troll da Montanha - 1 de dezembro

Os Caça-Fantasmas - 1 de dezembro

Um Milagre de Natal para Daisy - 1 de dezembro

Então é Natal - 1 de dezembro

O Poderoso Chefão - 1 de dezembro

A Rede Social - 1 de dezembro

O Poderoso Chefão: Parte II - 1 de dezembro

O Poderoso Chefão - Desfecho: A Morte de Michael Corleone - 1 de dezembro

Um Natal Cheio de Amor - 1 de dezembro

Scrooge: Um Conto de Natal - 2 de dezembro

O Amante de Lady Chatterley 2 de dezembro

Encomenda para o Natal - 6 de dezembro

Matrimilhas - 7 de dezembro

Ardente Paciência - 7 de dezembro

As Linhas Tortas de Deus - 9 de dezembro

Pinóquio - 9 de dezembro

Ele Acredita em Papai Noel! - 14 de dezembro

BARDO, Falsa Crônica de Algumas Verdades - 16 de dezembro

Conselheira do Amor - 16 de dezembro

Natal Outra Vez? - 20 de dezembro

Glass Onion: Um Mistério Knives Out - 23 de dezembro

Matilda: O Musical - 25 de dezembro

As Cores do Amor - 29 de dezembro

Ruído Branco - 30 de dezembro

Lançamentos da Netflix dezembro 2022 em seriados

Já parte de seriados, o público poderá acompanhar a segunda temporada do reality show Casamento às Cegas Brasil a partir de 28 de dezembro. Após o sucesso da primeira temporada no ano passado, novos participantes entram para o programa na esperança de encontrarem o amor de suas vidas.

Emily em Paris ganha uma terceira temporada em 21 de dezembro. Nos novos capítulos, a mocinha estará completando um ano morando na capital francesa e precisará tomar decisões sobre sua vida amorosa e profissional. O seriado também fez bastante sucesso com as duas primeiras temporadas.

Dezembro também traz a quinta temporada do reality show The Circle - EUA e a quarta temporada de Brincando com Fogo.

Archer: Temporada 13 - 1 de dezembro

Amigas para Sempre: Temporada 2 - 2 de dezembro

Minha Vida Nada Ortodoxa: Temporada 2 - 2 de dezembro

A Flor Mais Bela - 7 de dezembro

Brincando com Fogo: Temporada 4 - 7 de dezembro

Eu Odeio Natal - 7 de dezembro

Da Decoração ao Makeover: Temporada 4 - 9 de dezembro

Como Acabar com o Natal - 9 de dezembro

Solteiros, Ilhados e Desesperados: Temporada 2 - 13 de dezembro

Cozinha em Conta - 16 de dezembro

Summer Job - 16 de dezembro

Recruta - 16 de dezembro

Emily em Paris: Temporada 3 - 21 de dezembro

Alice in Borderland: Temporada 2 - 22 de dezembro

Cangaceiro do Futuro - 25 de dezembro

The Witcher: A Origem - 25 de dezembro

Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 2 - 28 de dezembro

The Circle: EUA - Temporada 5 - 28 de dezembro

A Rainha do Tráfico: Temporada 3 - 30 de dezembro

Olhar Indiscreto - 31 de dezembro

