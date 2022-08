Encontro Maria Bruaca e Zuleica em 2022: como será o 1º contato

O encontro Maria Bruaca e Zuleica vai finalmente acontecer no remake da novela Pantanal. Esposa e amante vão ficar cara a cara no folhetim, depois que a personagem de Aline Borges pisar na região pela primeira vez. Após a expulsão de Maria (Isabel Teixeira) de casa, Tenório viaja para São Paulo e quando retorna ao estado está acompanhado da segunda mulher e os filhos Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos).

Como vai ser o encontro Maria Bruaca e Zuleica na novela Pantanal?

O encontro de Maria Bruaca e Zuleica vai acontecer na beira do rio. As mulheres vão olhar uma para a cara da outra quando Tenório sair para andar pela região com a recém-chegada segunda esposa. Maria Bruaca estará a bordo da chalana de Eugênio e vai ver a amante de seu marido de longe.

Para quem não lembra, Maria Bruaca passou a morar e trabalhar na chalana depois que Tenório a mandou embora da fazenda. Durante a cena, Eugênio vai avisar a nova companheira de embarcação que vai encostar a chalana no porto, é então que Maria Bruaca avista Zuleica pela primeira vez.

A personagem de Isabel Teixeira vai se negar a parar a chalana, de acordo com o resumo da TV Globo. As duas vão se encarar de longe, mas não trocarão palavras e nem darão início a nenhum barraco. Em seguida, o encontro Maria Bruaca e Zuleica terminará com a chalaneira partindo pelas águas.

Se nada mudar na programação do canal, a cena irá ao ar nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Pelo que indica o resumo cedido pela TV Globo, o encontro Maria Bruaca e Zuleica vai acontecer no final do capítulo. Não foi revelado se o público irá acompanhar a cena inteira hoje, ou se ela será cortada e o resto irá ao ar amanhã, quarta-feira (3).

Como é relação das esposas de Tenório

Depois do encontro Maria Bruaca e Zuleica na beira do rio, a personagem de Teixeira continua vivendo na chalana, até que mais tarde é acolhida por Zé Leôncio. Zuleica passa a viver na fazenda com Tenório e os filhos, mas tem dificuldade em se adaptar ao lugar, aos afazeres da casa sem a ajuda de aparelhos domésticos modernos e confessa se sentir uma intrusa na residência.

As duas não se tornam próximas e muito menos amigas, mas também não correm atrás uma da outra para brigar, cada uma vive em seu canto. Apesar de ter prometido que mataria a amante se ela pisasse no Pantanal – quando foi avisada por Tenório que Zuleica viajaria para o estado de Mato Grosso do Sul – Maria Bruaca não comete nenhuma maldade contra a segunda esposa de seu ex-marido.

Mais tarde na trama, quando Zuleica precisa lidar com a morte de seu filho mais novo, Roberto, a mulher tem momentos dolorosos de luto e Maria Bruaca até se sensibiliza pela dor da personagem.

Outro acontecimento importante deste núcleo da novela é que na versão original, Zuleica e Tenório passaram a ter muitos problemas depois que começaram a viver juntos na fazenda. Zuleica fica esgotada com todos os afazeres domésticos, os dois começam a brigar bastante e Tenório às vezes trata Zuleica da mesma maneira que agia com Maria. Se cenas de 1990 se repetirem no remake da TV Globo, o vilão até se confundirá durante um momento de fúria e bebedeira e chamará Zuleica de “bruaca”.

Como serão os finais das esposas de Tenório

Caso o remake repita os acontecimentos da versão da Manchete, Maria Bruaca terminará feliz e com um amor para chamar de seu. Já Zuleica vai ficar sozinha. Para quem não lembra, Tenório morre na reta final do folhetim, ao ser assassinado por Alcides. Com isso, o vilão deixa a ex-esposa em paz para sempre. Maria Bruaca então se muda com Alcides para o Sarandi, no Paraná, terra de origem do peão e onde a mulher herdou terras que pertenciam a Tenório.

Zuleica não fica com ninguém depois da morte de Tenório e passa a cuidar dos negócios deixados pelo falecido marido. Ela continua morando no Pantanal, ao lado dos filhos Renato, e Marcelo – que se casa com Guta e tem um filho.

Aliás, Zuleica é a responsável pelo casamento de Guta e Marcelo no último capítulo do folhetim. Pois durante o casório de Zé Leôncio com Filó, a mulher combina com o padre da cerimônia para que ele chame seu filho e a nora ao altar, para também oficializarem o relacionamento. Eles são pegos de surpresa, mas aceitam a proposta e selam a união.

