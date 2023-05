Abner morre na novela Reis? O que vai acontecer na trama

O público já deve se preparar para se despedir do personagem de Dudu Pelizzari do folhetim da Record TV. Na história bíblica, o primo de Saul é morto em um ato de vingança e ao que tudo indica, a trama seguirá os acontecimentos mostrados nas escrituras e Abner morre também na novela Reis.

Como Abner vai morrer na novela Reis?

Abner deve ser assassinado na novela Reis por Joabe (Mário Bregieira) e Abisai (Rafael Dib), assim como foi na Bíblia. Os resumos da Record TV não afirmam com exatidão que a dupla vai matar o primo de Saul no capítulo do dia 15 de maio, mas indicam que a tragédia está a caminho ao revelar que os irmãos terão "uma atitude extrema com o comandante". Além disso, o personagem de Dudu Pelizzari para de aparecer nos capítulos depois disso, o que indica de fato a morte.

Se a novela Reis seguir os passos de como tudo aconteceu nas escrituras, Abner será atraído até Hebrom e então será atacado no estômago. O desejo de vingança de Joabe e Abisai pela morte do irmão Asael (Tiago Marques) pelas mãos do comandante fará com que a dupla aja pelas costas de Davi.

Após uma visita de Abner na casa de Davi, Joabe tentará fazer com que o rei desconfie das intenções do personagem de Pelizzari, mas não terá sucesso. Depois, ele entrará em contato com Abner por meio de mensageiros e enganará o homem, fingindo que deseja ter uma conversa privada com ele.

Quando Abner retornar e chegar na cidade, ele será encurralado pela dupla de irmãos no portão. Não haverá misericórdia e ele será assassinado. Quando descobrir sobre o ocorrido, Davi desaprovará a atitude dos sobrinhos e chorará pelo sangue derramado.

Confira - Quem foi Abisai na Bíblia, personagem de Rafael Dib em Reis

O que vai acontecer com os assassinos de Abner?

Apesar de Davi ser totalmente contra a atitude de Joabe e Abisai, os rapazes não sofrerão grandes consequências como morte ou prisão. Na verdade, eles continuarão batalhando ao lado do rei de Israel.

Joabe se tornará comandante do exército e vencerá diversas batalhas. No entanto, segundo mostra a Bíblia, ele trairá Davi no futuro. Nas escrituras, durante o final da vida do rei, Joabe apoiou Adonias, príncipe que tentou dar um golpe e tomar o trono de Salomão, o escolhido de Davi para a sucessão. Por isso, Joabe acaba morto pelas mãos de Benaia por ordem de Salomão.

Já Abisai, permanece leal a Davi e chega a salvar a vida do tio de um filisteu em uma de suas últimas aparições no Antigo Testamento. A Bíblia não revela como e quando ele morreu.

Em reta final da 6ª fase, quais serão as próximas temporadas de Reis

Atualmente, a Record exibe A Conquista, a sexta fase da novela Reis, que mostra a ascensão de Davi até o trono unificado de Israel. A partir do dia 23 de maio, o público irá acompanhar a sétima temporada, intitulada O Pecado. O foco dos novos capítulos será no romance proibido entre o rei Davi e Bateseba, esposa de Urias. O casal cometerá adultério e Urias acabará morto por culpa do rei.

Após a nova leva de episódios, será lançada a oitava temporada, A Consequência. Ela ainda não tem data para estrear, mas sabe-se que esta nova fase contará com uma passagem de tempo, cerca de 15 anos, o que fará com que ocorra uma troca de atores. Sendo assim, o protagonista Cirillo Luna deixará a trama e será substituído por Petrônio Gontijo.

Leia também - Sama volta a enxergar em Reis?