Enquete A Grande Conquista: quem fica na 1ª berlinda?

Bruno Tálamo, Natália Deodato e Thiago Servo vão disputar a preferência do público na enquete A Grande Conquista. Os três foram indicados à primeira Zona de Risco da Mansão, mas um deles ainda poderá escapar da votação popular na Prova da Virada. Quem entre os três merece ficar na casa? Vote!

Votação enquete A Grande Conquista para ficar

Quem está na Zona de Risco?

A formação da primeira Zona de Risco aconteceu na noite da última terça-feira, 24, na sala da Mansão, sob o comando de Mariana Rios.

Bruno Tálamo: o jornalista foi indicado pelas Donas da Casa, Natália e Sandra.

Natália Deodato: a ex-BBB foi a Dona da Casa mais votada pelos participantes para ocupar a segunda vaga na berlinda, com oito votos.

Thiago Servo: o cantor foi o mais votado pelos colegas, com seis votos, e também foi parar na Zona de Risco.

Um deles, no entanto, ainda poderá escapar da Zona de Risco. O programa ao vivo de hoje exibirá a Prova da Virada, dinâmica que dará a oportunidade a um dos três participantes a se livrar da votação popular. O vencedor não só deixa a berlinda, como escolhe outra pessoa para ocupar seu lugar.

A votação para eliminar um dos três participantes será aberta no R7 após a Prova da Virada.

Quando será a eliminação?

A primeira eliminação de A Grande Conquista será na quinta-feira, 25, a partir das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Jesus.

O público pode votar em quem merece ficar no reality show até a noite de amanhã. A votação costuma ser encerrada minutos antes de Mariana Rios anunciar o nome do eliminado.

Assim como nos demais realities shows da Record, o público deve votar em quem deve ficar no programa. O participante que tiver a menor porcentagem de votos deixa a competição.

Essa será a primeira eliminação do A Grande Conquista na fase da Mansão. Antes do início dessa etapa do programa, 70 pessoas ficaram confinadas na Vila, mas apenas 10 delas conquistaram as vagas na disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.

A Grande Conquista tem 20 participantes e fica no ar por dois meses e meio. No início da competição, um participante é eliminado por semana. O ritmo deve ficar mais acelerado na reta final.

R7 votação A Grande Conquista

A votação da Zona de Risco de A Grande Conquista fica aberta por 24 horas, entre a noite de quarta e quinta-feira. O público pode participar quantas vezes quiser.

Passo 1: acesse o site do R7, único portal onde os votos são contabilizados oficialmente para a eliminação;

Passo 2: a enquete A Grande Conquista da primeira Zona de Risco aparecerá logo na primeira página. Clique para ser redirecionado para a votação;

Passo 3: clique no nome do participante que você quer que fique no programa e faça a validação de segurança.

Passo 4: confirme e aguarde o sistema computar o voto. Para participar de novo, clique em ‘votar novamente’.

Como assistir A Grande Conquista 24 horas?

O Playplus, plataforma de streaming da Record, disponibiliza câmeras exclusivas durante 24 horas para os assinantes. O plano para ter acesso ao reality ao vivo durante todo o dia tem custo de R$ 15,90 por mês, que podem ser pagos com cartão de crédito. Também é oferecida uma semana grátis para os usuários testarem o serviço.

Baixe o aplicativo do Playplus em seu smartphone ou acesse o site no navegador. Em seguida, clique em ‘faça um teste grátis’ e em ‘plano premium’ para fazer a assinatura. É preciso se cadastrar na plataforma e informar alguns dados pessoais.

Concluída essa etapa, clique em ‘no ar’ na aba superior e depois em ‘A Grande Conquista’ para escolher a câmera desejada. A emissora disponibiliza quatro sinais diferentes.