Novela Reis: Joabe era o que de Davi?

Interpretado pelo ator Mario Bregieira em Reis, o personagem Joabe é um dos homens de Davi, mas não é como qualquer um do exército do rei de Israel e divide até laços sanguíneos com ele. Joabe era o que de Davi? O rapaz era da família do escolhido de Deus e se tornou até comandante.

O que Joabe era de Davi?

Joabe era sobrinho de Davi. A Bíblia conta que ele era filho de Zeruia, irmã de Davi. O nome do pai do rapaz não é revelado e sua mãe aparece poucos nas escrituras, geralmente sendo citada apenas como mãe de Joabe e seus irmãos. O que se sabe sobre ela é que era filha de Jessé, mas não é citado o nome de sua mãe. Além de Davi, Zeruia tinha mais alguns irmãos e irmãs, como Eliabe, Abinadabe, Siméia, Natanel, Radai, Ozém, Eliú e Abigail.

Joabe teve dois irmãos. Sua mãe deu a luz a Abisai e Asael, que também fizeram parte dos homens de Davi. Abisai sempre foi leal ao tio e chegou a salvar a sua vida em uma de suas últimas aparições na Bíblia. Não é revelada pelas escrituras quando e como ele morreu. Já Asael morreu cedo, ele foi assassinado por Abner após um conflito. Pouco depois, Joabe e Abisai vingaram a morte do irmão mesmo sem o consentimento do tio.

Além de ser sobrinho de Davi, Joabe também se tornou comandante do exército do rei. Ele foi nomeada para o cobiçado cargo depois que os israelitas conquistaram a fortaleza dos jebuseus. Joabe ficou neste cargo de chefia durante muitos anos, até que cometeu um ato imperdoável contra o rei.

Após Absalão, filho de Davi com Maaca, tentar dar um golpe no pai para tomar o trono, Joabe matou o rapaz. Davi havia dado ordens explícitas para que seus soldados deixassem seu filho vivo após a captura, mas o sobrinho não o ouviu e esfaqueou o usurpador junto a seus homens.

O filho de Zeruia não foi condenado a prisão ou morte por isso, mas deixou o cargo de comandante. Ele chegou a matar até mesmo seu sucessor, Amasa, que foi vítima da espada de Joabe depois em uma revolta que aconteceu em Seba e serviu de oportunidade para que o sobrinho de Davi conseguisse eliminá-lo.

A Bíblia não explica como Joabe reconquistou Davi, mas revela no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, que ele se tornou capitão do exército de Davi em certo ponto da história e cuidou de alguns conflitos para o tio. No entanto, a trajetória dele não para por aí, pois o filho de Zeruia traiu Davi no final do reinado do tio, o que lhe custou a vida.

Quem mata Joabe na Bíblia?

Joabe morreu pelas mãos de Benaia na Bíblia, por ordens de Salomão, um dos filhos mais novos de Davi. As escrituras contam que tudo aconteceu depois que o guerreiro traiu o tio em conluio com o príncipe Adonias – filho de Davi com Hagite – e o sacerdote Abiatar.

Quando Davi estava em seus últimos dias de vida, Salomão foi selecionado para assumir o trono. Adonias queria o poder para si e por isso tentou armar um plano contra o pai e o irmão, que acabou não dando certo. Quando as artimanhas de Adonias, Abiatar e Joabe deram errada, o sobrinho de Davi fugiu.

Salomão mandou Benaia atrás do parente e mandou que o soldado o matasse. Benaia cumpriu suas ordens, encontrou o foragido, o matou e o sepultou no deserto. Depois, ao retornar, ele se tornou o novo comandante do exército de Israel.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, Bíblia Sagrada Online versão NVI e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

