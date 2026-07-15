Enquete UOL Casa do Patrão final: parcial já mostra quem ganha hoje

A primeira temporada de Casa do Patrão, programa de Boninho na Record, chega ao fim nesta quinta-feira, 16 de julho, com três participantes na disputa pelo prêmio milionário. Sheila, Matheus e Bianca formam o Top 3 do reality e dependem da preferência do público para conquistar o título. E a enquete UOL já indica quem ganha.

Parcial da Enquete UOL

A primeira parcial da enquete do UOL, apurada na madrugada de quarta-feira, 15, aponta Bianca como a favorita para vencer a primeira temporada de Casa do Patrão. Na parcial mais recente, a participante lidera com 68,42% dos votos. Em segundo lugar aparece Sheila, com 29,47%, enquanto Matheus ocupa a terceira posição, somando 2,11% da preferência do público. Vale lembrar que a enquete do UOL não tem caráter oficial e não influencia o resultado da votação promovida pela Record.

1 – Bianca: 68,42%

2 – Sheila: 29,47%

3 – Matheus: 2,11%

A grande final será transmitida ao vivo pela Record, a partir das 22h30, sob o comando de Leandro Hassum. O programa também deve relembrar os principais acontecimentos da temporada antes de revelar o resultado definitivo da votação.

Quem está na final da Casa do Patrão?

Bianca, Matheus e Sheila são os três finalistas da primeira edição de Casa do Patrão. O pódio foi definido depois da eliminação de Luiza, que recebeu 9,11% dos votos na última disputa antes da final.

Bianca esteve envolvida em vários dos principais conflitos da temporada. Primeira participante a entrar no condomínio, ela passou de “Miss Simpatia” a adversária declarada do grupo comandado por Sheila. Durante o programa, protagonizou discussões relacionadas a amizades, confiança, maquiagens e até cabelo encontrado na comida.

Matheus ganhou destaque pelo desempenho nas provas e pela postura estratégica. Lutador, ele venceu três edições da Prova do Patrão e se tornou um dos principais aliados de Sheila. O participante também chamou a atenção pela relação próxima com Bianca, descrita pelos próprios moradores como uma amizade quase romântica.

Sheila, por sua vez, criou um dos grupos mais fortes do jogo. Capitã da Polícia Militar, ela deu origem ao chamado “Sheilonismo” e conseguiu chegar à final depois de ver vários adversários deixarem a competição. Apesar de perder aliados importantes na reta final, garantiu uma vaga no Top 3.

A definição do vencedor será feita por votação popular no site oficial do programa, no R7. Até o encerramento da disputa, os fãs podem escolher entre Sheila, Matheus e Bianca.