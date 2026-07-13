Quando acaba Coração Acelerado e qual a próxima novela das 7?

Quando acaba Coração Acelerado e qual a próxima novela das 7?

A despedida de Coração Acelerado já começou nos bastidores da Globo. Depois de meses acompanhando romances, rivalidades e disputas no universo sertanejo, o elenco concluiu a gravação das últimas cenas da novela das sete. Para o público, no entanto, ainda restam algumas semanas até a resolução dos conflitos de Agrado, João Raul, Naiane, Eduarda e dos demais personagens.

Que dia termina Coração Acelerado e quais serão os desfechos?

O último capítulo de Coração Acelerado está previsto para ir ao ar na sexta-feira, 7 de agosto de 2026. A Globo deve reapresentar o desfecho no sábado, dia 8, antes de abrir espaço para a próxima produção do horário das 19h. Com o encerramento antecipado, a trama deverá terminar com aproximadamente 171 capítulos.

Durante os últimos meses, a emissora chegou a considerar a possibilidade de prolongar a novela até o fim de agosto. O avanço das gravações de sua substituta, porém, permitiu que o cronograma original fosse mantido.

Antes da despedida definitiva, a Globo também prepara um especial musical com parte do elenco. A atração deve reunir Isadora Cruz, Filipe Bragança, Gabz, Isabelle Drummond, Diego Martins, Elisa Lucinda e Guito, além de artistas sertanejos que fizeram participações na novela. O programa está previsto para ser exibido no sábado, 8 de agosto.

Na história, os principais casais já caminham para destinos relativamente previsíveis. A tendência é que João Raul, interpretado por Filipe Bragança, supere os obstáculos profissionais e amorosos para terminar ao lado de Agrado, personagem de Isadora Cruz.

O cantor precisará enfrentar Ronei e se libertar dos contratos que mantêm sua carreira presa aos interesses do empresário. Ao mesmo tempo, deverá assumir definitivamente o relacionamento com Agrado, encerrando a disputa amorosa que também envolveu Naiane.

Eduarda, vivida por Gabz, deve encontrar seu final feliz com Leandro, papel de David Junior. A aproximação dos dois ganhou força ao longo da novela e deve ser consolidada nos capítulos finais.

Ainda há expectativa sobre o castigo reservado aos vilões. Ronei, Zilá e Naiane acumularam armações, mentiras e golpes durante a história. Os últimos capítulos devem mostrar se eles enfrentarão consequências legais, financeiras ou pessoais por tudo o que fizeram.

Qual é a próxima novela das 7 da Globo?

A substituta de Coração Acelerado será Por Você, nova novela das sete protagonizada por Sheron Menezzes. A estreia está marcada para segunda-feira, 10 de agosto, dois dias depois da reapresentação do último capítulo da trama sertaneja.

Na nova história, Sheron interpretará Bela, uma ginecologista e obstetra independente que nunca planejou ser mãe. Sua vida muda completamente depois que Juli, sua melhor amiga, morre em um acidente de carro.

Antes de morrer, Juli pede que Bela cuide de seus quatro filhos: Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca. A médica aceita cumprir a promessa, mas precisará conquistar a confiança das crianças enquanto aprende a lidar com uma maternidade inesperada.

Além dos desafios familiares, Bela enfrentará conflitos dentro do hospital onde trabalha. Ela entrará em choque com Vanessa, personagem de Alinne Moraes, uma mulher ambiciosa que administra a instituição com foco no lucro e no atendimento de luxo.

A protagonista também ficará dividida entre dois homens. De um lado estará Lucas, diretor de escola interpretado por Amaury Lorenzo. Do outro, Gabriel, papel de Thiago Lacerda, um antigo amor que reaparece em sua vida casado justamente com Vanessa.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Por Você terá direção artística de André Câmara. O elenco ainda reúne Lucy Ramos, Renata Sorrah, Antônio Pitanga, José de Abreu, Giovanna Grigio, Cauê Campos e Milhem Cortaz.