SBT vai transmitir o jogo França x Espanha na semifinal da Copa ou não?

A semifinal entre França e Espanha, que abre a reta decisiva da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (14), não será exibida pelo SBT. A partida também ficou fora da programação da TV Globo e terá transmissão exclusiva da CazéTV, detentora dos direitos de todos os 104 jogos do torneio.

Onde assistir França x Espanha ao vivo

Quem quiser acompanhar a disputa por uma vaga na final precisará assistir pela plataforma digital. Já a outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina, será transmitida pela Globo e pela CazéTV. O SBT não possui direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 e, por isso, não exibe nenhuma partida do torneio.

Nesta edição, os direitos foram divididos entre a CazéTV, que transmite todos os 104 jogos, e a Globo, licenciada para exibir 55 partidas na TV aberta e no sportv.

Além do SBT, a Globo também não exibirá França x Espanha. Será a primeira vez em 56 anos que a emissora deixa de transmitir uma das semifinais da Copa do Mundo. A última situação semelhante ocorreu em 1970, quando as duas semifinais foram disputadas ao mesmo tempo. Na ocasião, a Globo optou por transmitir Brasil x Uruguai, confronto que garantiu a classificação da Seleção Brasileira para a decisão.

A França garantiu vaga na semifinal após vencer o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final. A Espanha, por sua vez, eliminou a Bélgica ao vencer por 2 a 1 e tenta voltar à decisão da Copa do Mundo.

Quem avançar enfrentará na final o vencedor do duelo entre Inglaterra e Argentina, marcado para quarta-feira (15). A decisão do Mundial será disputada no dia 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey.