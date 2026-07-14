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Resumo da novela Quem Ama Cuida hoje (14/7): Pedro troca nome de Bruna por Adriana

Pedro vai se mostrar balançado com a volta de Adriana

Escrito por Anny Malagolini
Resumo da novela Quem Ama Cuida Adriana e Pedro — Foto: Globo
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O capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira, 14 de julho, será marcado por acusações, reencontros e uma gafe de Pedro que pode aumentar ainda mais a desconfiança de Bruna. Enquanto Adriana tenta reconstruir a vida depois de deixar a prisão, Nancy enfrenta dificuldades para se aproximar do filho. Veja o resumo da novela.

Resumo de Quem Ama Cuida de terça-feira

No capítulo desta terça-feira, Adriana voltará a confrontar Ademir. Ela acredita que o empresário foi responsável por sua condenação e não pretende descansar até descobrir tudo o que aconteceu no passado. Determinada a provar que foi vítima de uma armação, ela deixa claro que continuará investigando o empresário e as pessoas que participaram do processo.

Longe das disputas de Adriana, Nancy tenta reorganizar a própria vida. Ela conversa com Laurentino e admite que precisará ter paciência para conquistar a confiança de Camilo. O menino cresceu sem a presença da mãe e ainda guarda muitas mágoas pelo período em que ela esteve presa.

Laurentino também faz uma revelação inesperada durante a conversa. Ele conta a Nancy que foi apaixonado por Silvana na juventude, trazendo à tona lembranças que estavam guardadas havia muito tempo.

Pedro, por sua vez, comete um deslize difícil de explicar. Em um momento de distração, ele chama Bruna pelo nome de Adriana. A confusão deixa evidente que a ex-companheira ainda ocupa seus pensamentos e pode provocar uma nova crise em seu relacionamento.

A situação fica ainda mais tensa quando Pedro afirma que não pretende comparecer à festa de aniversário do pai. Bruna e Carmita reagem à decisão e tentam entender o motivo da recusa. Rosa também entra em ação para proteger a família de Adriana. Ela ameaça Pilar e mostra que não aceitará qualquer tentativa de prejudicar as pessoas próximas à protagonista.

Enquanto isso, Adriana consegue um emprego em um salão de beleza. A oportunidade representa um passo importante em sua tentativa de começar novamente, embora o desejo de vingança continue presente. Brigitte também comemora uma mudança profissional. Ela consegue ser contratada para trabalhar no café de Nicolau.

No núcleo de Fábia e Ulisses, Lyris aconselha o rapaz sobre como lidar com os problemas do casal. A conversa produz resultado, e Fábia e Ulisses finalmente fazem as pazes. O capítulo termina com um encontro importante. Nancy e Adriana voltam a ficar frente a frente depois de tudo o que viveram juntas na prisão, reforçando uma amizade que deverá ser fundamental nos próximos passos da vingança contra Ademir.

Os resumos dos capítulos são de responsabilidade da emissora e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para acompanhar os próximos acontecimentos, confira também o resumo de Quem Ama Cuida de 13 a 18 de julho.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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