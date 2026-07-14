Quem é Camilo na novela Quem Ama Cuida

O gancho é: A segunda fase da novela Quem Ama Cuida trouxe de volta uma Adriana em busca de vigança, mas também novos personagens. Entre eles está Camilo, filho de Nancy, mas que guarda mágoas da mães. Conheça o personagem interpretado pelo ator-mirim Antonio Caramelo.

Quem é o personagem Camilo em Quem Ama Cuida?

Camilo de Quem Ama Cuida é filho de Nancy, personagem de Jeniffer Nascimento. O menino cresceu sem a companhia da mãe, que passou anos na prisão, e não consegue esconder o ressentimento provocado pela ausência. Quando finalmente deixa a cadeia, Nancy decide procurar o filho. Ela acredita que poderá recuperar o tempo perdido e explicar o que aconteceu no passado. O reencontro, no entanto, está longe de ser como ela imaginava.

No entanto, Camilo recebe a mãe com frieza. Para ele, Nancy é praticamente uma desconhecida. Além de não ter participado de sua infância, ela também está ligada a um episódio doloroso que mudou completamente a vida do menino: a morte de seu pai. A criança cresceu acreditando que Nancy foi responsável pela tragédia. Por isso, não demonstra vontade de ouvi-la ou de aceitar uma aproximação. A ex-presidiária precisará ter paciência para conquistar a confiança do filho, que não pretende perdoá-la com facilidade.

A relação entre os dois também deve revelar novas informações sobre o passado de Nancy. Aos poucos, Camilo poderá descobrir que a história é mais complicada do que parecia e que a mãe carrega seus próprios traumas. Mesmo assim, a reconciliação não acontecerá de uma hora para outra. O menino guarda raiva, tristeza e muitas perguntas. Nancy, por sua vez, terá que provar que está disposta a permanecer ao lado dele, mesmo diante das constantes rejeições.

Antonio Caramelo é filho de quem na vida real?

Antonio Caramelo, ator que interpreta Camilo em Quem Ama Cuida, tem 11 anos, e carrega uma genética artística. O pequeno é filho da cantora Aline Wirley e do ator Igor Rickli.

Aline ficou famosa como integrante do grupo Rouge, sucesso dos anos 2000. Depois do fim da primeira formação da banda, ela continuou trabalhando como cantora e atriz. Em 2023, também participou do Big Brother Brasil e terminou a edição como vice-campeã.

Já Igor Rickli construiu a carreira principalmente na televisão e no teatro. O ator participou de novelas como Flor do Caribe, Apocalipse e Gênesis, além de diferentes produções musicais.