Fé Nas Alturas é o filme da Sessão da Tarde hoje na Globo; história é real

Fé Nas Alturas é o filme da Sessão da Tarde hoje na Globo; história é real

Nesta extraordinária história verídica de fé e sobrevivência, “Fé Nas Alturas” acompanha a angustiante jornada de um passageiro para pousar um avião em segurança e salvar toda a sua família de um perigo insuperável, após a morte inesperada do piloto em pleno voo. A Sessão da Tarde hoje, 14 de julho, começa às 15h20.

História do filme Fé Nas Alturas

O filme Fé Nas Alturas chama atenção por contar uma história real de sobrevivência que desafia as probabilidades. Inspirado em um caso ocorrido em 2009, o longa aposta na tensão, na emoção e na força da fé para acompanhar uma família que precisa enfrentar uma situação extrema a milhares de metros de altura.

Após vencer um concurso de churrasco ao lado do irmão Jeff, Doug White (Dennis Quaid) vê sua vida mudar completamente quando o familiar morre de forma inesperada. Dias depois, Doug viaja com a esposa Terri (Heather Graham) e os filhos para a Flórida, onde participam do funeral.

Na volta para casa, porém, o que deveria ser apenas mais um voo se transforma em um pesadelo. Pouco depois da decolagem, o piloto do avião sofre um ataque cardíaco fatal, deixando a aeronave sem ninguém experiente no comando.

Com apenas algumas horas de treinamento de voo, Doug precisa assumir os controles enquanto tenta manter a calma para salvar a própria família. Do outro lado do rádio, controladores de tráfego aéreo mobilizam uma operação inédita para orientá-lo durante a emergência.

A esperança aumenta quando Kari Sorensen (Jesse Metcalfe), uma piloto experiente que conhece o modelo da aeronave, entra na operação de resgate. Mesmo carregando traumas de um acidente aéreo do passado, ela decide ajudar Doug remotamente, transmitindo instruções essenciais para que ele consiga pousar com segurança.

A situação se complica ainda mais quando uma tempestade surge na rota do avião e ameaça interromper a comunicação com a torre de controle. A partir desse momento, cada decisão pode definir o destino dos passageiros.

Baseado em uma história real, On a Wing and a Prayer combina suspense, drama familiar e superação. O elenco reúne Dennis Quaid, Heather Graham, Jesse Metcalfe, Brett Rice, Rocky Myers, Anna Enger Ritch e Raina Grey.

Dirigido por Sean McNamara, o filme recria a impressionante operação que mobilizou controladores de voo e pilotos para ajudar um homem comum a realizar um pouso que parecia impossível. Além da tensão da emergência aérea, a produção destaca temas como coragem, união familiar, esperança e perseverança diante do inesperado.

Com cerca de 1h40 de duração, On a Wing and a Prayer é uma opção para quem gosta de histórias inspiradas em fatos reais e dramas de sobrevivência, mantendo o espectador envolvido até os momentos finais enquanto acompanha uma das mais impressionantes emergências aéreas já registradas.

Leia também: