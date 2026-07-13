Sessão da Tarde hoje exibe o filme Dolittle no horário tradicional da Globo

Sessão da Tarde hoje exibe o filme Dolittle no horário tradicional da Globo

Nesta segunda-feira, dia 13 de julho, a Sessão da Tarde exibe Dolittle, a partir das 15h25 (horário de Brasília). O dr. Dolittle vive cercado por animais com os quais consegue se comunicar. Quando visita a rainha Vitória, que está doente, ele vê que a única saída para salvá-la é se aventurar pelos mares em busca de uma cura.

Sobre o que é o filme Dolittle

Lançado em 2020, Dolittle é uma aventura de fantasia estrelada por Robert Downey Jr. no papel de um médico veterinário capaz de conversar com os animais. Inspirado no personagem criado pelo escritor britânico Hugh Lofting, o filme acompanha uma expedição por mares e ilhas misteriosas em busca de uma cura para a jovem Rainha Vitória.

Na história, o Dr. John Dolittle foi um médico conhecido por suas habilidades incomuns e por sua proximidade com diferentes espécies de animais. Depois da morte de sua esposa, a exploradora Lily, ele decide se afastar da sociedade e passa a viver isolado na mansão Dolittle.

O local funciona como uma espécie de santuário, onde o veterinário divide a rotina com animais de diferentes partes do mundo. Entre eles estão a papagaia Poly, o gorila Chee-Chee, o avestruz Plimpton, a pata Dab-Dab, o urso-polar Yoshi e o cachorro Jip.

A tranquilidade do grupo, porém, é interrompida quando Lady Rose chega à propriedade com uma missão urgente enviada pelo palácio real.

Lady Rose explica que a jovem Rainha Vitória está gravemente doente e que os médicos não conseguem descobrir a origem do problema. Ela acredita que Dolittle seja a única pessoa capaz de encontrar uma cura.

Inicialmente, o veterinário não demonstra interesse em abandonar seu isolamento. A situação muda quando ele descobre que a mansão e o santuário onde vivem seus animais poderão ser tomados caso a rainha não sobreviva. Para proteger seus companheiros, Dolittle aceita voltar ao mundo exterior.

Ele também passa a ser acompanhado por Tommy Stubbins, um garoto apaixonado por animais que deseja se tornar seu aprendiz. O encontro entre os dois acontece depois que Stubbins acidentalmente atira em um esquilo e procura o médico para salvar o animal.

A busca pela cura leva Dolittle e sua equipe a uma longa viagem de navio. O objetivo é encontrar a lendária Árvore do Éden, cujo fruto teria propriedades especiais e seria capaz de salvar a rainha.

Durante a jornada, o grupo enfrenta tempestades, perseguições e criaturas gigantescas. A expedição também passa por uma ilha governada pelo Rei Rassouli, interpretado por Antonio Banderas. O personagem é pai de Lily e, portanto, sogro de Dolittle.

Rassouli ainda guarda ressentimentos pela morte da filha e responsabiliza o veterinário pelo ocorrido. Por isso, o reencontro entre os dois é marcado por tensão e por uma série de obstáculos que dificultam a continuação da viagem.

Além de encontrar o fruto, Dolittle precisa descobrir quem está por trás da misteriosa doença da rainha. A aventura mistura elementos de fantasia, comédia e ação, enquanto mostra o médico recuperando a coragem para enfrentar o passado e voltar a se relacionar com outras pessoas.

Dolittle é baseado em um livro?

O personagem Dr. Dolittle foi criado pelo escritor britânico Hugh Lofting durante a Primeira Guerra Mundial. As histórias começaram em cartas que o autor enviava aos filhos enquanto servia no Exército britânico.

O primeiro livro, A História do Dr. Dolittle, foi publicado em 1920. Na obra, o protagonista aprende a linguagem dos animais com a ajuda de sua papagaia e passa a trabalhar como médico de diferentes espécies.

Ao longo dos anos, o personagem apareceu em vários livros, filmes, desenhos animados e produções para a televisão.

Uma das adaptações mais conhecidas foi o musical lançado em 1967, estrelado por Rex Harrison. Décadas depois, Eddie Murphy interpretou uma versão contemporânea do veterinário no filme Dr. Dolittle, de 1998, e em sua sequência, lançada em 2001.

A produção com Robert Downey Jr. retoma o cenário vitoriano das histórias originais e apresenta uma nova versão da origem e das aventuras do médico.

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