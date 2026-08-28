Entrevista do Flávio hoje na Globo: transmissão ao vivo
Sabatina começa às 21h05
Flávio Bolsonaro será entrevistado pela TV Globo nesta sexta-feira (28), como parte da série de sabatinas com os candidatos à Presidência nas eleições de 2026. A entrevista será exibida ao vivo, após o Jornal Nacional, com início previsto para as 21h30, no horário de Brasília.
Como assistir à entrevista de Flávio ao vivo?
A sabatina poderá ser acompanhada pela televisão e pela internet, através da TV Globo, Globonews, G1 e Globoplay.
TV Globo: a entrevista será transmitida ao vivo pela emissora, a partir das 21h05.
GloboNews: a sabatina também terá transmissão simultânea pelo canal de notícias.
g1: quem estiver no celular ou computador poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo portal g1.
Depois da exibição, a entrevista também ficará disponível na íntegra no g1 e no Globoplay.
A conversa terá duração de 40 minutos e será conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli. Diferentemente de anos anteriores, a entrevista não acontece dentro do Jornal Nacional: ela será exibida em um bloco separado, montado especialmente para a rodada de sabatinas.
O presidente será questionado sobre temas relacionados à campanha eleitoral, ao governo e às propostas para um eventual novo mandato. A participação ocorre poucos dias depois do primeiro debate entre os candidatos à Presidência, realizado pela Band no domingo (23), do qual Lula e Flávio Bolsonaro não participaram.
A entrevista terá 40 minutos, seguindo o mesmo formato adotado nas demais sabatinas da emissora.
Quem já foi entrevistado no Jornal Nacional?
A rodada de sabatinas começou na segunda-feira (24) e reúne os seis candidatos mais bem colocados na pesquisa Quaest divulgada em 14 de agosto.
A ordem foi definida por sorteio com representantes dos partidos. Até esta quinta-feira, já participaram Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).
A programação prevê as entrevistas com Flávio Bolsonaro (PL), na sexta-feira (28), e Augusto Cury (Avante), no sábado (29).