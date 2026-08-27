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Entrevista do Lula hoje na Globo: transmissão ao vivo

Que horas é a entrevista de Lula no Jornal Nacional hoje? Veja como assistir

Escrito por Anny Malagolini
lula na globo Lula - Foto: Ricardo Stuckert
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, será entrevistado pela TV Globo nesta quinta-feira (27), em uma sabatina com os presidenciáveis que disputam as eleições de 2026. A entrevista começa às 21h05, no horário de Brasília, logo após o Jornal Nacional.

Como assistir à entrevista de Lula ao vivo?

A sabatina poderá ser acompanhada pela televisão e pela internet, através da TV Globo, Globonews, G1 e Globoplay.

TV Globo: a entrevista será transmitida ao vivo pela emissora, a partir das 21h05.

GloboNews: a sabatina também terá transmissão simultânea pelo canal de notícias.

g1: quem estiver no celular ou computador poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo portal g1.

Depois da exibição, a entrevista também ficará disponível na íntegra no g1 e no Globoplay.

A conversa terá duração de 40 minutos e será conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli. Diferentemente de anos anteriores, a entrevista não acontece dentro do Jornal Nacional: ela será exibida em um bloco separado, montado especialmente para a rodada de sabatinas.

O presidente será questionado sobre temas relacionados à campanha eleitoral, ao governo e às propostas para um eventual novo mandato. A participação ocorre poucos dias depois do primeiro debate entre os candidatos à Presidência, realizado pela Band no domingo (23), do qual Lula e Flávio Bolsonaro não participaram.

A entrevista terá 40 minutos, seguindo o mesmo formato adotado nas demais sabatinas da emissora.

Quem já foi entrevistado no Jornal Nacional?

A rodada de sabatinas começou na segunda-feira (24) e reúne os seis candidatos mais bem colocados na pesquisa Quaest divulgada em 14 de agosto.

A ordem foi definida por sorteio com representantes dos partidos. Até esta quinta-feira, já participaram Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

Depois de Lula, a programação prevê as entrevistas com Flávio Bolsonaro (PL), na sexta-feira (28), e Augusto Cury (Avante), no sábado (29).

Agenda das sabatinas

  • 24 de agosto (segunda): Romeu Zema (Novo)
  • 25 de agosto (terça): Ronaldo Caiado (PSD)
  • 26 de agosto (quarta): Renan Santos (Missão)
  • 27 de agosto (quinta): Lula (PT), às 21h05
  • 28 de agosto (sexta): Flávio Bolsonaro (PL)
  • 29 de agosto (sábado): Augusto Cury (Avante)

Lula no Jornal Nacional: entrevista é hoje

A participação de Lula marca um dos principais compromissos do candidato nesta quinta-feira. O presidente viajou ao Rio de Janeiro para participar da sabatina, que será realizada nos Estúdios Globo.

A entrevista ocorre em um momento importante da corrida eleitoral, com Lula buscando a reeleição e os candidatos intensificando a agenda de campanha. A participação também amplia a exposição dos presidenciáveis antes do avanço da campanha eleitoral.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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