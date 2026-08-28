Por que Lula está usando chapéu na Globo?

O chapéu se tornou um acessório frequente nas aparições públicas de Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos meses. Desde abril, o presidente e candidato à reeleição tem sido visto com o item em discursos, eventos oficiais e compromissos de campanha. A mudança chamou a atenção principalmente porque passou a aparecer em diferentes ocasiões, inclusive em registros relacionados à campanha eleitoral. O acessório também faz parte da imagem escolhida por Lula para aparecer na urna eletrônica nas eleições.

Lula passou por tratamento contra câncer de pele

Em abril de 2026, Lula foi submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pele localizado no couro cabeludo. O diagnóstico foi de carcinoma basocelular, considerado o tipo mais comum e menos agressivo entre os cânceres de pele.

Após a retirada do tumor, o presidente realizou 15 sessões de radioterapia preventiva no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O tratamento teve como objetivo complementar o procedimento cirúrgico e reduzir o risco de permanência de células tumorais na região.

O próprio Lula comentou sobre o tratamento durante um discurso de campanha. Na ocasião, afirmou que havia feito radioterapia na cabeça e que, por orientação médica, não poderia tomar sol na região.

O acessório é uma forma de proteger o couro cabeludo da exposição solar durante o período de cuidados após o tratamento. A recomendação também está relacionada ao fato de o carcinoma basocelular ter forte associação com os danos provocados pela exposição acumulada ao sol.

A dermatologista Bianca Costa Soares de Sá, do Centro de Referência de Tumores Cutâneos do A.C.Camargo Cancer Center, explica que a proteção solar continua importante mesmo depois da retirada do tumor.

Além do chapéu, especialistas recomendam roupas que cubram a pele e o uso de protetor solar. Também é indicado evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 15h, período de maior incidência de radiação ultravioleta.