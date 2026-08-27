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O que acontece com Nina em Avenida Brasil e Carminha

Nina consegue volta para a mansão e se vinga da vilã

Escrito por Anny Malagolini
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Após ser enterrada viva por Carminha, que ficou furiosa ao descobrir que Rita nunca existiu, Nina dá início a sequência de vingança mais memorável de Avenida Brasil. A mocinha retornará para a mansão de Tufão e deixará a vilã arrasada. partir daí, as duas entram em uma verdadeira guerra em Avenida Brasil. Veja o que acontece na novela.

O que Nina faz com Carminha em Avenida Brasil?

Ao escapar da cova, Nina decide colocar em prática seu plano contra a ex-madrasta. Ela aproveita uma viagem de Tufão com a família para entrar na mansão e preparar uma armadilha para Carminha.

Para isso, Nina espalha pelas paredes da casa diversas fotografias que mostram Carminha e Max (Marcello Novaes) juntos. Quando encontra as imagens, a vilã fica completamente assustada. Nina então revela que tem provas da traição e ameaça mostrar tudo a Tufão e aos demais familiares.

4A partir daí, Nina passa a controlar Carminha dentro da própria mansão. A vilã, que sempre tratou os outros com crueldade, acaba obrigada a obedecer às ordens da cozinheira.

Durante alguns dias, Nina transforma Carminha em sua empregada. Ela exige que a rival faça tarefas domésticas, sirva seu jantar e a trate como “senhora”. A vingança chega a um dos momentos mais marcantes quando Nina humilha a vilã e deixa claro que, naquele momento, quem manda na casa é ela.

Nina também decide mudar completamente o visual de Carminha. A cozinheira corta os cabelos da ex-madrasta e os pinta de preto, deixando a vilã ainda mais incomodada com a situação.

A vingança, porém, não sai exatamente como Nina planeja. As fotografias comprometedoras desaparecem e Carminha volta a acreditar que poderá escapar das consequências. Ao mesmo tempo, Tufão descobre a verdadeira identidade de Nina e a confronta.

É então que Nina conta ao marido de Carminha que ela traía Genésio e que mantinha um relacionamento com Max. A cozinheira também revela que a vilã havia participado de um plano para roubar a herança de seu pai.

Na reta final dessa disputa, Max rompe com Carminha e decide expor as provas que estavam em poder dos dois. As fotos acabam chegando à família, e Carminha é finalmente desmascarada diante de Tufão.

Com a traição revelada, Carminha é expulsa da mansão. Nina, por sua vez, consegue ver sua vingança avançar depois de anos tentando fazer a vilã pagar por tudo o que aconteceu com ela e com seu pai.

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil foi criada e escrita por João Emanuel Carneiro e teve direção geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim. A novela está novamente no Vale a Pena Ver de Novo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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