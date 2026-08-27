Ex-apresentadora do Globo Esporte morre aos 46 anos em SC

A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins, morreu na madrugada desta quinta-feira (27), aos 46 anos. Ela enfrentava um câncer e morreu em Santa Catarina, onde vivia com a família.

Thalita Tavares apresentou o Globo Esporte

Durante seis anos, a jornalista trabalhou na TV Anhanguera, afiliada da Globo no Tocantins. No período, esteve à frente do Globo Esporte e também atuou como comentarista da CBN Tocantins. Natural de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a profissiona se mudou para Palmas, no Tocantins, em 2007. Na cidade, construiu uma trajetória no jornalismo esportivo e ganhou reconhecimento do público.

Entre os colegas de profissão, Thalita era conhecida pelo apelido de “Japinha”. Além do trabalho na imprensa, a jornalista também se dedicou à família e a projetos ligados ao filho. Ela foi uma das fundadoras do Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo, criado em homenagem ao filho, que tem 10 anos.

Segundo comunicado divulgado pela instituição, Thalita enfrentou a doença durante o último ano. A nota destacou a força e a leveza da jornalista durante o período de tratamento.

“Quem conviveu com ela sabe da força que ela era”, afirmou o comunicado, que também ressaltou a personalidade marcante da jornalista e sua capacidade de manter o bom humor mesmo diante das dificuldades.

Thalita deixa o filho de 10 anos e familiares. A morte da ex-apresentadora do Globo Esporte Tocantins repercutiu entre amigos, colegas e pessoas que acompanharam sua trajetória profissional no estado.