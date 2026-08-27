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Lucinda é mãe da Carminha? Relembre o segredo

Segredo é desvendado no final da novela

Escrito por Anny Malagolini
Lucinda é mãe da Carminha Foto: Globo
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A relação entre Carminha (Adriana Esteves) e Lucinda (Vera Holtz) sempre foi cercada de mistério em Avenida Brasil. Apesar da ligação entre as duas, a história que as une começou muito antes de a vilã chegar ao lixão e envolve uma tragédia familiar, uma vingança e um segredo guardado durante décadas.

O que Lucinda é de Carminha?

Lucinda e Carminha não tem nenhum parentesco. No passado, Lucinda era casada com Nilo (José de Abreu). Os dois tinham dois filhos, Max (Marcello Novaes) e Clarinha, e eram próximos de Santiago (Juca de Oliveira) e sua mulher, Virgínia. Tudo mudou quando Nilo descobriu que Lucinda e Santiago mantinham um caso. Ele contou a traição para Virgínia, que ficou revoltada com a situação e decidiu se vingar.

A resposta foi brutal. Virgínia matou Clarinha, filha de Lucinda e Nilo, que tinha apenas 7 anos.

Desesperada pela perda da menina, Lucinda foi atrás de Virgínia e atirou contra ela. Convencida de que havia cometido um assassinato, acabou presa e passou anos carregando a culpa pelo que aconteceu.

Mas Lucinda desconhecia uma parte fundamental daquela história. O tiro que ela disparou não matou Virgínia. A mulher foi atingida de raspão e permaneceu viva. Depois que Lucinda deixou o local, Santiago apareceu e deu o disparo fatal, interessado também no dinheiro que ela havia escondido.

Assim, a morte que Lucinda acreditava ter causado foi, na verdade, obra de Santiago. A partir daí, a vida de Carminha tomou outro rumo. Sem a mãe, ela ficou sob o domínio do pai, que passou a manipulá-la e a alimentar seu ressentimento contra Lucinda. Durante anos, fez a filha acreditar que a catadora era responsável pela tragédia que havia destruído sua família.

Isso também explica o comportamento de Lucinda ao longo da novela. Mesmo acreditando que havia tirado a vida da mãe de Carminha, ela nunca deixou de tentar protegê-la. Essa culpa também está por trás dos conselhos dados a Nina (Débora Falabella), quando a jovem decide se vingar de Carminha. Lucinda conhece as consequências daquele passado e tenta impedir que a história se repita.

É apenas na reta final que os segredos começam a ser esclarecidos. Carminha descobre que Santiago escondeu crimes muito mais graves do que ela imaginava e que a versão sobre a morte de sua mãe não era exatamente aquela em que acreditou durante toda a vida.

Na reta final de Avenida Brasil, Santiago tem seus crimes expostos e acaba preso. Carminha também enfrenta as consequências de seus próprios atos e, depois de cumprir sua pena, volta ao lixão, onde reencontra Lucinda.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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