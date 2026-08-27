Lucinda é mãe da Carminha? Relembre o segredo

A relação entre Carminha (Adriana Esteves) e Lucinda (Vera Holtz) sempre foi cercada de mistério em Avenida Brasil. Apesar da ligação entre as duas, a história que as une começou muito antes de a vilã chegar ao lixão e envolve uma tragédia familiar, uma vingança e um segredo guardado durante décadas.

O que Lucinda é de Carminha?

Lucinda e Carminha não tem nenhum parentesco. No passado, Lucinda era casada com Nilo (José de Abreu). Os dois tinham dois filhos, Max (Marcello Novaes) e Clarinha, e eram próximos de Santiago (Juca de Oliveira) e sua mulher, Virgínia. Tudo mudou quando Nilo descobriu que Lucinda e Santiago mantinham um caso. Ele contou a traição para Virgínia, que ficou revoltada com a situação e decidiu se vingar.

A resposta foi brutal. Virgínia matou Clarinha, filha de Lucinda e Nilo, que tinha apenas 7 anos.

Desesperada pela perda da menina, Lucinda foi atrás de Virgínia e atirou contra ela. Convencida de que havia cometido um assassinato, acabou presa e passou anos carregando a culpa pelo que aconteceu.

Mas Lucinda desconhecia uma parte fundamental daquela história. O tiro que ela disparou não matou Virgínia. A mulher foi atingida de raspão e permaneceu viva. Depois que Lucinda deixou o local, Santiago apareceu e deu o disparo fatal, interessado também no dinheiro que ela havia escondido.

Assim, a morte que Lucinda acreditava ter causado foi, na verdade, obra de Santiago. A partir daí, a vida de Carminha tomou outro rumo. Sem a mãe, ela ficou sob o domínio do pai, que passou a manipulá-la e a alimentar seu ressentimento contra Lucinda. Durante anos, fez a filha acreditar que a catadora era responsável pela tragédia que havia destruído sua família.

Isso também explica o comportamento de Lucinda ao longo da novela. Mesmo acreditando que havia tirado a vida da mãe de Carminha, ela nunca deixou de tentar protegê-la. Essa culpa também está por trás dos conselhos dados a Nina (Débora Falabella), quando a jovem decide se vingar de Carminha. Lucinda conhece as consequências daquele passado e tenta impedir que a história se repita.

É apenas na reta final que os segredos começam a ser esclarecidos. Carminha descobre que Santiago escondeu crimes muito mais graves do que ela imaginava e que a versão sobre a morte de sua mãe não era exatamente aquela em que acreditou durante toda a vida.

Na reta final de Avenida Brasil, Santiago tem seus crimes expostos e acaba preso. Carminha também enfrenta as consequências de seus próprios atos e, depois de cumprir sua pena, volta ao lixão, onde reencontra Lucinda.