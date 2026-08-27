Filme da Sessão da Tarde fala sobre a família: conheça Bem Vindo à Vida

Filme da Sessão da Tarde fala sobre a família: conheça Bem Vindo à Vida

A Sessão da Tarde desta quinta-feira, dia 27 de agosto, vai exibir o filme Bem Vindo à Vida, a partir das 15h30. O longa conta a história de um homem que após a morte do pai descobre a existência de uma irmã de 30 anos. Prepare o lencinho que a história é de emocionar.

Sobre o que é o filme da Sessão da Tarde hoje?

Dirigido e corroteirizado por Alex Kurtzman, o filme acompanha Sam (Chris Pine), um vendedor que retorna para casa após a morte do pai, com quem mantinha uma relação distante. Durante a visita, ele descobre um segredo de família: tem uma meia-irmã que nunca conheceu.

O pai de Sam deixou US$ 150 mil para que ele entregasse a Frankie (Elizabeth Banks) e ao filho dela, Josh. A descoberta muda a vida do protagonista e o coloca diante de conflitos familiares e questões do próprio passado.

Chris Pine apresenta um lado diferente de seus trabalhos mais conhecidos. Sam começa a história como um homem arrogante, mas, aos poucos, revela suas fragilidades.

Elizabeth Banks é um dos grandes destaques do elenco. Como Frankie, ela equilibra momentos divertidos e emocionantes e dá força a uma personagem marcada por dificuldades.

Michelle Pfeiffer também chama atenção como a mãe de Sam, enquanto Michael Hall D’Addario interpreta Josh. Olivia Wilde completa o elenco principal.

Apesar de recorrer a alguns clichês, Bem-Vindo à Vida funciona ao apresentar personagens imperfeitos e conflitos familiares.

A produção deixa de lado grandes cenas de ação para contar uma história mais íntima sobre perdas, segredos, família e recomeços.

Para quem gosta de dramas familiares com humor e emoção, Bem-Vindo à Vida pode ser uma boa opção. A trama segue uma fórmula conhecida, mas o elenco ajuda a tornar a história mais envolvente e emocionante.