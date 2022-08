Entrevista do Lula é hoje? Programação do Jornal Nacional

Entrevista do Lula é hoje (24) na Globo? Confira a ordem de sabatinas do Jornal Nacional - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@lulaoficial/@ricardostuckert

Depois das entrevistas de Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) no Jornal Nacional, chegou a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passar pela sabatina da TV Globo. A entrevista do Lula é hoje, quarta-feira (24)? Por conta de mudanças na programação do canal, hoje o telejornal com William Bonner e Renata Vasconcellos terá menos tempo no ar. Assim, as perguntas para o candidato serão realizadas no programa de amanhã, quinta-feira (25).

A entrevista de Lula no Jornal Nacional será na quinta-feira, dia 25 de agosto. De acordo com a programação oficial da emissora, amanhã o telejornal irá começar às 20h30, depois de Cara e Coragem.

A entrevista com o candidato será a primeira atração do programa. As perguntas e respostas serão realizadas ao vivo nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro durante o período de 40 minutos. Após o tempo estipulado de entrevista, Lula terá 1 minuto para fazer suas considerações finais. Depois, o telejornal seguirá com as notícias mais importantes do momento.

A sabatina será comandada pelos apresentadores do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos e William Bonner, seguindo o padrão das entrevistas de Jair Bolsonaro, na segunda-feira (22), e Ciro Gomes, na terça (23).

De acordo com dados reunidos pelo DataFolha entre 16 e 18 de agosto e divulgados no dia 22 de agosto, Lula está a frente nas pesquisas. O próximo entrevistado do Jornal Nacional tem 47% das intenções de voto, enquanto seu principal oponente, o atual presidente Jair Bolsonaro, tem 32% das intenções.

Ciro Gomes e Simone Tebet (MDB) estão longe dos outros candidatos ao cargo de presidente. Ciro soma por enquanto 7% das intenções de voto e Tebet tem apenas 2% das intenções. No total, foram ouvidos pelo DataFolha 5.744 eleitores de 281 cidades, com idades de 16 anos ou mais.

Com data marcada para quinta, a entrevista de Lula não pôde ser realizado nesta quarta-feira, pois o telejornal terá uma edição pequena, de apenas 35 minutos no total. A alteração na programação do canal é resultado da exibição da do jogo entre São Paulo e Flamengo a partir das 21h20, a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Outras atrações, como as novelas Mar do Sertão, Cara e Coragem e Pantanal também foram afetadas e terão menos tempo de tela.

Quando será a sabatina com Simone Tebet no Jornal Nacional?

A sabatina de Simone Tebet no Jornal Nacional vai ser realizada na sexta-feira, dia 26 de agosto. Como este dia marcará o início do horário eleitoral gratuito na televisão, a entrevista da candidata começará mais tarde que a de seus oponentes. A partir deste dia, o telejornal irá começar às 20h55 e ficará até 21h55 no ar.

Assim como os demais, Tebet terá uma entrevista de 40 minutos e mais 1 minuto de considerações finais ao término da entrevista.

O horário eleitoral gratuito vai acontecer em duas faixas de horário, das 13h00 às 13h25 e das 20h30 às 20h55. As propagandas políticas serão exibidas até 29 de setembro, poucos dias antes da eleição, que será em 2 de outubro. Caso tenha segundo turno, o horário eleitoral retorna em 7 de e fica no ar até 28 de outubro.

