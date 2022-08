Debates presidenciais 2022: datas da Globo, Band e SBT

Eleições – A corrida eleitoral começou e os primeiros debates presidenciais 2022 já têm data marcada. Até o momento, estão agendados cinco encontros entre os presidenciáveis. Para este ano, emissoras de TV e veículos de imprensa vão adotar o modelo pool e transmitir os debates simultaneamente.

Segundo a Lei das Eleições, em vigor desde 1997, as emissoras de televisão não podem decidir por conta própria quem será convidado para participar dos debates presidenciais 2022. Isso porque a lei obriga os veículos que quiserem realizar os encontros a convidarem todos os candidatos dos partidos quer têm representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional.

Mas fato é que a presença dos candidatos não é obrigatória e, ainda que as datas já estejam marcadas, é preciso aguardar a confirmação de quem vai participar dos debates presidenciais 2022. O que se sabe, por enquanto, é que os principais candidatos toparam dar entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, o que já está em andamento.

Datas dos Debates presidenciais 2022

As emissoras de TV e outros veículos de imprensa já divulgaram as datas dos cinco debates presidenciais 2022 que serão realizados antes do primeiro turno. Um sexto encontro, anteriormente agendado para o dia 14 de setembro e que seria transmitido exclusivamente pela internet, está suspenso porque até o dia 10 de agosto Lula e Bolsonaro não haviam confirmado presença. A informação foi divulgada pelo G1, que faz parte do pool.

Confira as datas dos encontros confirmados até o momento:

28 de agosto (Band, TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo)

O primeiro dos debates presidenciais 2022 será transmitido na Band e nas plataformas digitais dos veículos que vão organizar o encontro em modelo pool. Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Luiz Felipe d’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) devem participar do encontro, em São Paulo.

2 de setembro (Rede TV, sites Metrópoles e O Antagonista)

Já no dia 2 de setembro é a vez da Rede TV! se juntar aos sites Metrópoles e O Antagonista para a realização do segundo dos debates presidenciais 2022 confirmados até o momento. Além da emissora de televisão, o encontro entre os candidatos à presidência será transmitido pelas plataformas virtuais dos outros veículos.

13 de setembro (TV Aparecida)

O pool de emissoras católicas, comandado pela TV Aparecida, vai promover o terceiro entre os debates presidenciais 2022. O encontro coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e deve contar com a presença dos principais presidenciáveis Lula e Bolsonaro, segundo o site do jornal GZH.

24 de setembro (CNN, Veja, SBT, O Estado de São Paulo, Rádio Eldorado, NovaBrasil FM e Terra)

O penúltimo dos cinco debates presidenciais 2022 confirmados até o momento será realizado nos estúdios do SBT em São Paulo no dia 24 de setembro. Na TV, o encontro será transmitido pela CNN e SBT, mas também será possível acompanhar o evento pelas plataformas virtuais dos veículos que fazem parte do pool.

29 de setembro (TV Globo)

A TV Globo fará o encontro exclusivo no dia 29 de setembro e este é um dos debates presidenciais 2022 mais aguardados porque, além de ser transmitido pela Globo, será o último antes do primeiro turno. Segundo o UOL, a mediação será do jornalista William Bonner, que está entrevistando os principais presidenciáveis no JN.

Como serão os debates presidenciais 2022?

A novidade dos debates presidenciais 2022 é adoção, por parte das emissoras de TV e outros veículos de comunicação, do modelo pool. Na realidade, esse formato já foi adotado anteriormente, na eleição de 1989, mas só volta a ser usado agora diante da incerteza sobre a presença de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos encontros.

Em junho, segundo informações publicadas pelo UOL, o PT e outros partidos aliados enviaram uma carta aos presidentes da Associação Brasileira de Emissoras der Rádio e Televisão (Abert) e da Associação Nacional de Jornais (ANJ) solicitando a adoção do pool. Segundo o texto, o modelo em que cada emissora organiza seu próprio encontro seria “incompatível com a agenda política e a realização de atos públicos de campanha, que exigem deslocamentos pelas 27 unidades da federação. Além do PT, assinaram o texto PCdoB, PSB, PSOL, PV, Rede e Solidariedade.

Até agora, são quatro blocos de veículos formados para a realização dos debates presidenciais 2022. Somente a TV Aparecida e a TV Globo, por enquanto, devem organizar encontros exclusivos entre os candidatos à presidência.

Quem são os candidatos nas Eleições 2022

A realização dos debates presidenciais 2022 não deve considerar todos os candidatos a à vaga no Palácio do Planalto na eleição deste ano, já que a lei eleitoral define que os veículos são obrigados a convidar somente os presidenciáveis que são de partidos com representação de pelo menos cinco cadeiras no Congresso.

Mas, ao todo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 12 registros para concorrerem ao posto de chefe do Poder Executivo. Deles, quatro são mulheres. Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), José Maria Eymael (DC), Roberto Jefferson (PTB) e Soraya Thronicke (União Brasil) são os políticos que vão concorrer à vaga de presidente da República.

No site do TSE, na página Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível consultar o número dos candidatos para presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal, além de outras informações a respeito de cada concorrente, como a prestação de contas e o patrimônio declarado. O endereço é divulgacandontas.tse.jus.br/divulga.