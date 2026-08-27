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Resumo de Além do Tempo (27/8): Pedro vê Lívia com Afonso e fica consumido pelo ciúme

Novela começa às 14h45

Escrito por Anny Malagolini
Resumo da novela Além do Tempo hoje Foto: Globo
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Em Além do Tempo, o clima vai esquentar entre Lívia e Pedro no capítulo desta quinta-feira (27). Enquanto a protagonista admite que sente falta de Felipe, o ex-noivo presencia uma situação que aumenta ainda mais suas desconfianças e passa a acreditar que ela esteja se envolvendo com Afonso.

Veja o que vai acontecer na novela.

Resumo da novela Além do Tempo hoje

Felipe e Lívia confessam que sentem falta um do outro, mas Pedro surpreende os dois. A situação deixa o rapaz desconfiado, principalmente depois que ele vê Lívia ao lado de Afonso. Emília também se irrita com a compaixão demonstrada por Lívia em relação a Vitória.

Em outro núcleo, Alberto mente para Emília ao dizer que Vitória ligou pedindo dinheiro. Bernardo marca um encontro com Vitória, que não esconde sua hostilidade com Lívia. Salomé, por sua vez, sente ciúmes da proximidade de Rita com Bianca e Felícia.

A tensão aumenta ainda mais quando Queiroz encontra os desenhos feitos por Mateus de Gema e Raul e perde o controle com a esposa. O Mestre também repreende Ariel por interferir no destino de Mateus. Afonso se declara para Anita.

No capítulo de sexta, Pedro não conseguirá esconder o ciúme. Lívia perceberá a reação do rapaz, e os dois discutirão por causa de Afonso. A situação sairá do controle quando Pedro partir para cima dele e o agredir.

Enquanto isso, Queiroz provocará Raul e acabará sendo agredido por ele. Bento também colocará Luiz contra a parede ao usar cartas de amor que roubou de Vitória para chantagear o prefeito. Mateus continuará sofrendo com suas visões, mas encontrará conforto ao lado de Gema. Já Vitória descobrirá que as cartas de Luiz desapareceram de seus pertences.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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