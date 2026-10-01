Cinema & TV

Entrevista do Lula no Flow: assistir à entrevista ao vivo

Programa será exibido ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
assistir gere imagem que ilustre o bate papo Foto: reprodução
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Nesta quinta-feira, 1º de outubro, tem entrevista com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Flow Podcast, a partir das 20h45 (de Brasília). A participação acontece no mesmo dia do debate presidencial da Globo.

Como assistir à entrevista de Lula no Flow?

A partir das 20h45 desta quinta-feira, Lula participa de uma entrevista ao vivo no Flow Podcast. A transmissão será gratuita pelo YouTube do Flow.

É só acessar o YouTube do Flow, buscar pelo canal oficial do Flow e clicar na aba “ao vivo” para acompanhar a entrevista. O horário foi divulgado pela equipe do podcast e pelo próprio presidente nas redes sociais.

Lula não participará do debate presidencial da Globo, que acontece mais tarde. A campanha do presidente comunicou oficialmente à emissora que ele não comparecerá ao encontro.

Já o debate presidencial da Globo acontece a partir das 21h30, logo após o Jornal Nacional. O encontro será realizado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e terá mediação do jornalista César Tralli.

Sem Lula, estão previstos no debate Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). O encontro terá quatro blocos, sendo dois com temas definidos e dois de tema livre.

O debate desta quinta-feira acontece poucos dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro de 2026.

Enquanto os candidatos participam do último debate presidencial antes da votação, Lula estará no Flow Podcast. A entrevista começa às 20h45, antes do início do encontro da Globo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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