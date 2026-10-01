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Luto: Morre Lito Sousa aos 59 anos

Lito deixa esposa e filho

Escrito por Anny Malagolini
Morre Lito Sousa Foto: reprodução
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O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos. Conhecido pelo canal Aviões e Músicas, ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurológica rara, degenerativa e de evolução rápida.

Nos últimos dias, Lito chegou a ter acesso a um medicamento experimental contra a doença. A substância ALN-6457 foi autorizada de forma excepcional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e chegou ao Brasil em setembro. Segundo a publicação, ele foi a primeira pessoa a receber o tratamento, que anteriormente havia sido testado apenas em animais.

Lito também enfrentava um câncer de próstata em estágio inicial, diagnosticado no começo de 2026.

Quem era Lito Sousa?

Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito Sousa, tinha mais de três décadas de experiência na área da aviação. Formado em manutenção de aeronaves, trabalhou em empresas do setor, entre elas a companhia norte-americana United Airlines.

Na internet, ganhou notoriedade com o Aviões e Músicas, canal dedicado a explicar temas relacionados ao setor aéreo de maneira acessível. Entre os assuntos abordados estavam acidentes, turbulências, manutenção, segurança de voo, funcionamento das aeronaves e fatores humanos.

O trabalho de Lito também fez com que ele fosse procurado para comentar acidentes de grande repercussão no Brasil. O especialista produziu conteúdos sobre episódios como a queda do avião que matou os Mamonas Assassinas, a tragédia da Chapecoense e o acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça.

Além do canal, Lito era responsável pela Lito Academy. Ele deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho Malone, de 7 anos.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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