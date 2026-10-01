Sessão da Tarde hoje exibe A Múmia estrelado por Tom Cruise

A A Múmia, sucesso de aventura e ação estrelado por Tom Cruise, é o filme exibido pela Sessão da Tarde nesta quinta-feira (1º), na Globo. A produção acompanha uma antiga ameaça que desperta após milhares de anos e coloca o protagonista Nick Morton diante de uma força sobrenatural. A exibição começa às 15h40.

Sobre o que é o filme A Múmia

A Múmia é mais uma tentativa da Universal de ressuscitar um de seus monstros mais famosos. O filme de 2017 coloca Tom Cruise no papel de Nick Morton, um saqueador que passa os dias atrás de antiguidades que possam render uma boa quantia. Durante uma dessas aventuras, ele encontra a arqueóloga Jenny Halsey (Annabelle Wallis) e, juntos, acabam despertando Ahmanet (Sofia Boutella), uma princesa egípcia que estava enterrada havia milhares de anos.

A partir daí, Nick vira o alvo da múmia e precisa tentar impedir que ela recupere seus poderes e cumpra o plano que preparou durante séculos.

Confesso que assisti a A Múmia com uma certa desconfiança. Os filmes de Brendan Fraser dos anos 1990 e 2000 fizeram parte da infância de muita gente e tinham uma qualidade que hoje parece difícil de reproduzir: eram exagerados, bobos em alguns momentos, mas divertidos. Era fácil embarcar naquela aventura.

Tom Cruise faz o que Tom Cruise costuma fazer. Corre, luta, pula, enfrenta situações absurdas e entrega as cenas de ação com a intensidade habitual. E essas cenas funcionam. O filme também é bonito de assistir, principalmente quando investe nos cenários e na construção da atmosfera sombria.

O roteiro parece ter sido montado por várias pessoas com ideias diferentes sobre o que A Múmia deveria ser. Tem terror, aventura, humor, monstros, zumbis e até uma tentativa de criar um universo compartilhado da Universal. Tudo isso está ali ao mesmo tempo, mas quase nada se encaixa direito.

Até a própria múmia parece ter perdido um pouco sua identidade. Em vários momentos, os efeitos e a movimentação das criaturas lembram mais um filme de zumbis do que uma história clássica de múmias. É uma tentativa de modernização que, para mim, não funcionou.

O filme aposta em uma mistura de aventura, ação, terror e humor, com ritmo acelerado e grandes sequências de efeitos visuais. Tom Cruise combina bem com o perfil do protagonista e conduz as cenas mais intensas com muita energia, enquanto Sofia Boutella chama atenção como a ameaçadora Ahmanet.

Visualmente, A Múmia entrega uma produção grandiosa, com cenários elaborados, boas sequências de ação e uma atmosfera sombria que combina com a proposta. A história também busca atualizar o clássico monstro da Universal para um público mais acostumado aos blockbusters modernos.

Para quem gosta de filmes de aventura sobrenatural, é uma opção divertida, especialmente pela ação e pelo elenco. A Múmia consegue unir o charme dos monstros clássicos da Universal com o estilo dos grandes filmes de ação de Hollywood.