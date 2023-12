Episódios de Natal de Friends: quais são e como assistir?

Quase todas as temporadas de "Friends" trouxeram episódios especiais de Natal. Os capítulo são uma ótima forma para os fãs do seriado matarem as saudades da trama em meio ao clima natalino, trazendo alguns dos momentos mais icônicos da série. O DCI listou todos os títulos que estão disponíveis no streaming para quem quer passar o final de ano ao lado de Rachel e companhia.

Aquele com o pai da Phoebe - 2ª temporada, episódio 9 | Episódios de Natal de Friends

O primeiro entre os episódios de Natal de Friends é "Aquele com o pai da Phoebe", exibido na 2ª temporada em 14 de novembro de 1995. Neste capítulo, Phoebe descobre que sua avó mentiu sobre quem é seu verdadeiro pai biológico, mostrando-lhe fotos falsas. Quando a mulher finalmente mostra uma imagem real do genitor da loira, ela decide procurá-lo novamente. Chandler e Joey decidem acompanhá-la na jornada.

Há também uma festa de Natal organizada por Monica e Rachel, que é destruída por Ross. Quando Chandler, Joey e Phoebe retornam, eles dão um jeito de salvar o evento.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Relacionado: Atores de Friends que já morreram

Aquele em que Rachel Pede as Contas - 3ª temporada, episódio 10

Exibido em 12 de dezembro de 1996, o episódio Aquele em que a Rachel Pede as Contas mostra justamente a vez em que a personagem de Jennifer Aniston decidiu deixar o emprego no Central Perk. Outros personagens também estão passando por turbulências em relação a um emprego no Natal.

Para arranjar uma grana, Joey começa a fazer bicos vendendo árvores de Natal. Quem entra na história é Phoebe, que tenta convencer o amigo a comercializar árvores velhas aos seus clientes para que elas não sejam descartadas.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Aquele com a Garota de Poughkeepsie - 4ª temporada, episódio 10 | Episódios de Natal de Friends

O terceiro entre os episódios de Natal de Friends é "Aquele com a Garota de Poughkeepsie", da 4ª temporada, exibido em 18 de dezembro de 1997. Desta vez, ao invés de problemas no trabalho, são mostrados os dramas amorosos dos protagonistas. Primeiro, é Ross quem começa a ter dificuldades para manter um relacionamento à distância.

Depois, Chandler tenta arrumar um encontro para Mônica, mas o plano acaba não dando muito certo, enquanto Phoebe tenta compor uma canção de Natal. No entanto, a música acaba ficando sem sentido algum. A única que está focada no trabalho é Monica, que quer impor mais autoridade.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Relacionado: Curiosidades sobre a série Friends

Aquele com a Irmã Inapropriada - 5ª temporada, episódio 10

O episódio '"Aquele com a Irmã Inapropriada", da 5ª temporada de Friends, foi ao ar em 17 de dezembro de 1998. O capítulo traz um drama para a vida de Rachel quando a personagem descobre um relacionamento entre seu interesse amoroso, Danny, e sua irmã. O encontro foi marcado por Monica, mas a loira logo percebe que há algo errado.

Enquanto isso, Phoebe decide promover uma campanha própria para arrecadar dinheiro em doações para famílias carentes. Ela decide pedir grana pelas ruas de Nova York, mas descobre que as pessoas não são tão generosas assim.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Aquele da Rotina - 6ª temporada, episódio 10 | Episódios de Friends de Natal

Aquele da Rotina' foi exibido em 16 de novembro de 1999, como parte da sexta temporada de Friends. Neste episódio, o público acompanha a aproximação de Joey e Janine, que começa a gostar mais da moça. Ela é convidada para participar do programa de dança de Dick Clark, no Ano Novo, e convida Ross, Monica e Joey para se juntarem a ela.

Monica também esconde presentes de Natal para os amigos. Cabe a Rachel, Phoebe e Chandler tentar encontrar os 'mimos' comprados pela colega. O episódio foi exibido na televisão americana logo depois do Dia de Ação de Graças, outro feriado importante.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Relacionado: Melhores momentos de Friends

Aquele com o Tatu Natalino - 7ª temporada, episódio 10

Na sétima temporada, o episódio de Natal de Friends foi "Aquele com o Tatu Natalino", exibido em 14 de dezembro de 2000, considerado um dos melhores capítulos do seriado por fãs e pela crítica especializada. A história principal é a de Ross, que se veste de tatu para tentar explicar ao filho a importância do Hanukkah. No entanto, Chandler acaba vestido de Papai Noel e Joey de Superman.

Também é mostrado Monica e Chandler saindo pela primeira vez juntos como noivos. Phoebe tenta fazer com que Rachel volte a ser sua colega de quarto, mesmo que isso signifique o fim da relação com Joey.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Cena de "Aquele com o Tatu Natalino" - Foto: Reprodução/NBC

Aquele do Cartão Assustador - 8ª temporada, episódio 11 | Episódios de Friends de Natal

Exibido em 13 de dezembro de 2001, "Aquele do Cartão Assustador" gira em torno do desespero de Ross quando sua nova namorada, Mona, decide enviar cartões de Natal com uma foto dos dois juntos, o que o rapaz desaprova. Já Rachel começa a sentir as primeiras alterações hormonais da gravidez e busca incansavelmente por um parceiro amoroso, incluindo Joey.

Enquanto isso, Monica e Chandler curtem a vida de recém-casados, mas precisam lidar com o chefe do personagem de Matthew Perry, que está passando por um divórcio.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Relacionado: Matthew Perry era casado?

Aquele do Natal em Tulsa - 9ª temporada, episódio 10

O último entre os episódios de Natal de Friends é "Aquele do Natal em Tulsa", da 9ª temporada, exibido em 12 de novembro de 2002. Desta vez, Chandler terá que passar o feriado na cidade de Tulsa por conta de um prazo apertado para a entrega de um trabalho. No entanto, Monica fica nervosa ao saber que o marido está na companhia de Wendy.

Chandler também é questionado pelos colegas de trabalho sobre o que faria caso estivesse passando o Natal em casa, e o personagem começa a se lembrar da vez em que os seis amigos passaram a data juntos.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video