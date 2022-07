Érica Pantanal antiga foi interpretada por quem?

A Érica Pantanal antiga também bagunçou a vida de José Lucas (Paulo Gorgulho/Irandhir Santos) na primeira versão da novela. Assim como no remake, a loira mal chegou na fazenda e já fisgou o primogênito, que sequer desconfiava de suas reais intenções. Quem foi a atriz que interpretou a repórter?

Quem interpretou Érica Pantanal antiga? Conheça a atriz Gisela Reimann

Gisela Reimann foi quem interpretou Érica Pantanal antiga. Hoje, a atriz tem 56 anos de idade e segue trabalhando na televisão.

Seu primeiro papel nas telinhas foi justamente na trama de Benedito Ruy Barbosa, há 32 anos, como Érica. A atriz seguiu na Manchete, onde atuou em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990) como Albinha – a novela sucedeu Pantanal no fim de 1990.

Foi para a Globo em seguida, onde atuou em Você Decide (1992) e Sonho Meu (2003). A atriz conquistou um dos papéis mais importantes de sua carreira em 2009, em Viver a Vida. Ela interpretou Marta, uma mulher que passava por um tratamento contra um câncer, e precisou raspar a cabeça para viver a personagem.

“Para mim, é óbvio, que é uma experiência inacreditável e única, eu nunca raspei a cabeça na minha vida. Mas eu sei que muita gente já raspou e sei também que as pessoas rasparam por razões necessárias e por causa da saúde. Então eu acho que eu estou fazendo isso e acho que não é coragem nenhuma”, disse na época.

Gisela também participou de três temporadas de Malhação, em 2005, 2010 e 2017, sendo esta sua última aparição em folhetins. Nos últimos anos, marcou presença nos seriados Psi (2014), O Negócio (2013) e Beleza S/A (2013).

O público vai poder matar as saudades de assistir Gisela Reimann nas telinhas nos próximos capítulos de Pantanal. A atriz volta para a trama, mas agora para interpretar Ingrid, mãe de Érica e esposa de Ibraim (Dan Stulbach). A matriarca deve aparecer na trama quando a jornalista revelar que está grávida de José Lucas – seu pai obrigará o peão a se casar com a loira.

Neste ano, quem interpreta Érica é a atriz Marcela Fetter, que já esteve em Malhação: Seu Lugar no Mundo (2015) e Se Eu Fechar Os Olhos Agora (2018).

Final de Érica Pantanal 1990

Na primeira versão da trama, Érica não ficou com José Lucas. Ela terminou a trama sozinha após o caminhoneiro descobrir que foi enganado.

Isso porque logo depois da primeira transa do casal, Érica vai embora da fazenda, mas não por muito tempo. Ela retorna ao Pantanal capítulos depois acompanhada de seu pai e diz que está grávida de José Lucas. O deputado Ibraim é um político conservador e obriga que o primogênito se case com sua filha.

No entanto, algumas atitudes de Ibraim não vão agradar José Leôncio. O político quer aproveitar que agora será da família de José Leôncio para se promover durante sua campanha para reeleição, mas o rei do gado não vai deixar ele se aproveitar do neto que sequer nasceu para fins políticos.

José Lucas até chega a se mudar para São Paulo para ficar ao lado de Érica, mas o casamento não acontece. Zé Lucas descobre que a gravidez é falsa e que tudo não passava de um golpe para que ela colocasse as mãos na herança de José Leôncio. Desiludido, o rapaz volta para a fazenda e abandona Érica de vez.

Esse foi o final da repórter na primeira versão da trama, exibida em 1990. Ainda não se sabe se o desfecho será mantido o mesmo ou será mudado.

Há 32 anos, José Lucas terminou a novela ao lado de Irma (Camila Morgado) pois Trindade (Gabriel Sater) abandonou a ruiva após o nascimento do filho do casal. No entanto, é possível que o final do ‘cramulhão’ seja alterado e que ele tenha um desfecho feliz ao lado da namorada.