Escrito nas Estrelas será a substituta de Força de Um Desejo no Viva

O Viva já decidiu qual novela será a substituta de Força de Um Desejo (1999). A partir de julho, Escrito nas Estrelas (2010) entra na grade do canal fechado. A trama é de autoria de Elizabeth Jhin e tem como tema central o espiritualismo e reprodução humana.

Escrito nas Estrelas estreia em 17 de julho, segunda-feira, na faixa de horário das 15h30 e 23h45, substituindo Força de Um Desejo, que entra na reta final no próximo mês.

O folhetim foi exibido originalmente entre abril e setembro de 2010, com 143 capítulos, no horário das 18h. A trama obteve média de 25.55 pontos.

Escrito nas Estrelas é ambientada no Rio de Janeiro e conta a história do médico Ricardo Aguillar (Humberto Martins), dono de uma clínica de fertilização. Ele tem adoração pelo seu único filho, Daniel (Jayme Matarazzo), que também estuda Medicina.

Após uma enchente deixar uma série de desabrigados, que precisam ser atendidos no posto de saúde onde Daniel trabalha, o rapaz conhece Viviane (Nathalia Dill), com quem sente uma grande afinidade. O estudante de Medicina, no entanto, sofre um acidente de carro junto com a moça e morre, enquanto ela sobrevive.

Sem aceitar a morte do filho, Ricardo encontra o sêmen congelado do herdeiro e decide escolher uma mulher para lhe gerar um neto através de inseminação artificial.

A história do folhetim evolui a medida que Ricardo se apaixona por Viviane, assim como a alma de Daniel que ainda está muito apegada à vida na Terra. Após a moça ser inseminada para gerar o neto do médico, o espírito do rapaz tenta levá-la para outro plano, assim como seu pai faz de tudo para que ela não morra.

O elenco de Escrito nas Estrelas conta com Humberto Martins, Jayme Matarazzo, Nathalia Dill, Alexandre Nero, Carol Castro, Marina Ruy Barbosa, Gisele Fróes e mais.

