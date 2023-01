Estreias da Netflix de janeiro de 2023 tem The Office; veja lista

Os seriados The Office e Downton Abbey voltam a fazer parte do catálogo da Netflix neste mês, após passarem alguns meses na Amazon Prime Video. Outros lançamentos da plataforma é a série brasileira Olhar Indiscreto (2023) e o filme O Pálido Olho Azul (2022). Confira a lista completa.

Estreias da Netflix em janeiro - séries

O ano começa com o lançamento da série brasileira Olhar Indiscreto, em 1º de janeiro, que traz Débora Nascimento, Emanuelle Araújo, Ângelo Rodrigues, entre outros no elenco.

Se trata de um seriado erótico sobre voyeurismo, no qual Miranda (Débora Nascimento) é uma hacker muito habilidosa e também voyeur, que observa a rotina de Cléo (Emanuelle Araújo), sua vizinha que trabalha como prostituta de luxo.

Ao longo da trama, Miranda se envolve em um triângulo amoroso com Cléo e outro personagem, mas não imagina que sua vida mudará a partir daí.

Outro dois destaques do mês são o seriados The Office (2005) e Downton Abbey (2010), que voltam a fazer parte da plataforma de streaming após passarem meses como parte do catálogo da Amazon Prime Video.

Também chega na plataforma o That 90’s Show, um revival do seriado exibido há 30 anos. Agora, o público irá acompanhar o que aconteceu com os personagens duas décadas depois da história original, conforme o próprio nome sugere. Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace e Laura Prepon estão no elenco.

Datas dos lançamento em seriados:

Downton Abbey (Todas as temporadas) - Já disponível

The Office (Todas as temporadas) - Já disponível

Olhar Indiscreto (1ª temporada) - 1º de janeiro

Crescidinhos (2ª temporada) - 1º de janeiro

Os Reis do Mundo - 4 de janeiro

Bernie Madoff: O Golpista de Wall Street - 4 de janeiro

Ginny & Georgia (2ª temporada) - 5 de janeiro

Copenhagen Cowboy - 5 de janeiro

Jornadas Supremas Pokémon: Parte 1- 6 de janeiro

O Bonde - 9 de janeiro

Sexyfy - Temporada 2 - 11 de janeiro

Vikings: Valhalla (2ª temporada)- 12 de janeiro

Makanai: Cozinhando para a Casa Maijo - 12 de janeiro

Kung Fu Panda: O Cavaleiro do Dragão (2ª temporada) - 12 de janeiro

Sky Rojo (3ª temporada) - 13 de janeiro

That '90s Show - 19 de janeiro

Guerreiras - 19 de janeiro

Presidente por Acidente - 20 de janeiro

Lockwood & Co. - 27 de janeiro

Todo Dia a Mesma Noite - Sem data definida

Lançamentos da Netflix em janeiro - Filmes

Já entre os filmes, o destaque fica com O Pálido Olho Azul (2022). Dirigido por Scott Cooper, o longa-metragem é uma adaptação de mesmo nome do conto de Louis Bayard. O personagem principal é detetive aposentado Augustus Landor (Christian Bale) que deixa a vida sossegada de lado para investigar um assassinato ao lado do jovem Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Também entram para a plataforma os longas-metragens Um Lugar Silencioso: Parte II (2020), Máfia de Mumbai: Polícia Contra o Crime Organizado (2023), Procura-se Gonker (2022), entre outros.

Datas dos lançamentos em filmes:

Jumanji: Próxima Fase - 1º de janeiro Ad Astra: Rumo às Estrelas - 1º de janeiro A Vida Mentirosa dos Adultos - 4 de janeiro Máfia de Mumbai: Polícia Contra o Crime Organizado - 6 de janeiro Ruído - 11 de janeiro Procura-se Gonker - 13 de janeiro Um Lugar Silencioso: Parte II - 13 de janeiro Narvik - 23 de janeiro Certas Pessoas - 27 de janeiro



Outros lançamento em janeiro de 2023

A Netflix ainda inclui em seu catálogo o documentário Pamela Anderson: Uma História de Amor, na qual a atriz compartilha alguns dos momentos mais dramáticos de sua vida, com entrevistas e vídeos concedidos pela própria famosa.

Para os fãs de anime, a plataforma inclui ainda a 2ª temporada de Gokushufudou: Tatsu Imortal, a segunda parte de Record of Ragnarok e também Junjito: Histórias Macabras do Japão.

Datas dos outros lançamentos:

Pamela Anderson: Uma História de Amor - 31 de janeiro

Gokushufudou: Tatsu Imortal (2ª temporada) - 1º de janeiro

Junjito: Histórias Macabras do Japão - 19 de janeiro

Record of Ragnarok (2ª temporada) - 26 de janeiro

