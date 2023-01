Série 1899: por que a produção foi cancelada pela Netflix?

O sucesso dos autores Baran bo Odar e Jantje Friese com a série Dark não foi suficiente para manter a produção da série 1899 nos planos futuros da Netflix. A produção alemã foi a primeira "vítima" de cancelamento da plataforma streaming em 2023 e deixou o público da atração indignado.

Por que a série 1899 foi cancelada?

A Netflix e o autores de Baran bo Odar e Jantje Friese não explicaram os motivos que levaram ao cancelamento da série 1899, mas na internet a teoria é que a acusação de plágio que a produção sofreu no lançamento foi fatal para a continuidade da série.

Em novembro, pouco depois que os episódios da primeira temporada da série foram lançados na plataforma do streaming, a cartunista brasileira Mary Cagnin publicou no Twitter um desabafo. Ela comparou a série 1899 com seu quadrinho Black Silence, lançado em 2016, e acusou a dupla europeia criadora da produção de plágio.

O assunto polemizou, tomou as redes sociais e ganhou um pronunciamento oficial de Baran bo Odar e Jantje Friese, que alegaram não conhecer a obra da brasileira e negaram qualquer cópia do material da cartunista.

Na publicação no Instagram, o casal disse que entrou em contato com a brasileira e pediu que ela retirasse as acusações. Depois disso, a cartunista não fez novas acusações nas redes sociais e não foi revelado se o assunto foi parar na justiça. Atualmente, a brasileira mantém sua conta do Twitter fechada e não é possível mais acessar a publicação com as acusações.

A situação voltou a polemizar no dia 2 de janeiro, segunda-feira, quando o diretor e roteirista Baran bo Odar publicou no Instagram o cancelamento da série 1899.

Ele não deu detalhes do motivo da decisão da Netflix e comentou: "é com o coração pesado que temos que dizer que 1899 não será renovada. Adoraríamos ter encerrado essa jornada incrível na segunda e na terceira temporadas, como foi com Dark. Mas às vezes as coisas não acontecem conforme o planejado. É a vida. Sabemos que isso decepcionará milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer a todos do fundo de nossos corações por fazerem parte dessa aventura. Amamos vocês, nunca se esqueçam".

Nas redes sociais, o assunto gerou burburinho. Apesar de os autores não citarem o motivo do cancelamento, muita gente considerou que a polêmica sobre a acusação de plágio pode ter sido a razão, já que a série ficou no Top 10 das mais assistidas da plataforma durante algum tempo e conquistou audiência.

"Chocado que 1899 foi cancelada pela Netflix. Parece que o babado do plágio rendeu", especulou um fã no Twitter. "Não fico nada feliz ao saber que 1899 (tão promissora) foi cancelada, mas é entendível, principalmente pela polêmica de plágio", disse outro.

Como foi o final da série

Entre os comentários nas redes sociais sobre o assunto, reclamações surgiram sobre a Netflix ter cancelado a série 1899 com um final aberto, o que já ocorreu com outras produções da plataforma, como The OA, The Society, I am Not Okay With This, entre outras.

Quem acompanhou a trama de 1899 até o fim conferiu que a viagem de navio que os personagens experienciaram na trama não passava de uma simulação. No último episódio, depois de descobrir que era casada com Daniel (Aneurin Barnard) e mãe do menininho misterioso vivido por Fflyn Edwards, Maura (Emily Beecham) consegue acordar da simulação.

A mulher descobre estar em uma nave e que tudo tem sido comandado por seu irmão, que ela pensava estar desaparecido. Antes, ela pensava que seu pai controlava a situação, mas ao final da temporada, é revelado que o temido Henry Singleton (Anton Lesser) também não passava de uma figura presa na simulação.

