Resumo de Quem Ama Cuida quinta (27/8): Carla revela ameaças e deixar Pedro desconfiado

No capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 27 de agosto, Carla deixará Cléber e Pedro intrigados ao insinuar que sofreu ameaças, enquanto Adriana avançará em seus planos envolvendo a joalheria. A novela vai começar às 21h50.

Carla evitará conversar com Cléber e Pedro depois de dar a entender que está sendo ameaçada. O comportamento da personagem levantará suspeitas, principalmente quando ela revelar a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Enquanto isso, Ulisses ficará apreensivo ao perceber o interesse de Tiago em conferir o balanço da joalheria. A movimentação deixará o empresário em alerta, ainda mais diante da possibilidade de uma negociação envolvendo o estabelecimento.

Lyris contará a Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte da joalheria. Animada com a possibilidade de assumir o controle do negócio, Adriana pedirá a Nancy que a represente na compra. Ela também fará uma revelação a Iuri: Francesca já trabalhou para Arthur.

A vingança de Adriana continuará preocupando Elisa. Ela confessará a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel e ficará apreensiva com os próximos passos do plano.

No lado pessoal, Mau Mau ficará encantado com o novo apartamento de Adriana. Em conversa com Dafne, ele ainda revelará que está gostando de Felipe, dando pistas sobre seus sentimentos.

Rafael, por sua vez, compartilhará com André uma decisão importante sobre sua vida amorosa. Ele contará que pensa em pedir Andréia em casamento, sinalizando que o relacionamento pode entrar em uma nova fase.

Pilar também terá uma participação importante no capítulo ao aceitar testemunhar em favor de Ademir. Já Lyris começará a trabalhar no restaurante de Laurentino, iniciando uma nova etapa profissional. Entre ameaças, negócios e planos de vingança, o capítulo de Quem Ama Cuida promete movimentar as histórias de Carla, Adriana e dos demais personagens.