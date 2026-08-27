Cinema & TV

Resumo de Quem Ama Cuida quinta (27/8): Carla revela ameaças e deixar Pedro desconfiado

A novela vai começar às 21h50.

Escrito por Anny Malagolini
Resumo de Quem Ama Cuida quinta Globo
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

No capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira, 27 de agosto, Carla deixará Cléber e Pedro intrigados ao insinuar que sofreu ameaças, enquanto Adriana avançará em seus planos envolvendo a joalheria. A novela vai começar às 21h50.

Carla evitará conversar com Cléber e Pedro depois de dar a entender que está sendo ameaçada. O comportamento da personagem levantará suspeitas, principalmente quando ela revelar a Pedro que Ademir foi uma das pessoas que a procurou. Enquanto isso, Ulisses ficará apreensivo ao perceber o interesse de Tiago em conferir o balanço da joalheria. A movimentação deixará o empresário em alerta, ainda mais diante da possibilidade de uma negociação envolvendo o estabelecimento.

Lyris contará a Adriana que Ulisses gostou da ideia de vender sua parte da joalheria. Animada com a possibilidade de assumir o controle do negócio, Adriana pedirá a Nancy que a represente na compra. Ela também fará uma revelação a Iuri: Francesca já trabalhou para Arthur.

A vingança de Adriana continuará preocupando Elisa. Ela confessará a Mau Mau que tem medo de enfrentar Otoniel e ficará apreensiva com os próximos passos do plano.

No lado pessoal, Mau Mau ficará encantado com o novo apartamento de Adriana. Em conversa com Dafne, ele ainda revelará que está gostando de Felipe, dando pistas sobre seus sentimentos.

Rafael, por sua vez, compartilhará com André uma decisão importante sobre sua vida amorosa. Ele contará que pensa em pedir Andréia em casamento, sinalizando que o relacionamento pode entrar em uma nova fase.

Pilar também terá uma participação importante no capítulo ao aceitar testemunhar em favor de Ademir. Já Lyris começará a trabalhar no restaurante de Laurentino, iniciando uma nova etapa profissional. Entre ameaças, negócios e planos de vingança, o capítulo de Quem Ama Cuida promete movimentar as histórias de Carla, Adriana e dos demais personagens.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resumo da novela Além do Tempo hoje

Resumo de Além do Tempo (27/8): Pedro vê Lívia com Afonso e fica consumido pelo ciúme

Carminha enterra Nina viva

Nina morre? Carminha enterra Nina viva em nova vingança

Matheus em Além do Tempo

Com dom divino, o que acontece com Matheus em Além do Tempo?

Brigitte quem cuida

Quem é o pai de Brigitte em Quem Ama Cuida?

Resumo de Quem Ama Cuida

Adriana fica rica e compra joalheria; veja o resumo de Quem Ama Cuida (26/8)

Quando Carminha descobre que Nina é Rita

Avenida Brasil: quando Carminha descobre que Nina é Rita?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes