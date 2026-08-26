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Nina morre? Carminha enterra Nina viva em nova vingança

Cena é uma das mais icônicas da trama

Escrito por Anny Malagolini
Carminha enterra Nina viva Foto: Globo
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Em Avenida Brasil, Nina (Débora Falabella) passa por um dos momentos mais tensos de sua vingança contra Carminha (Adriana Esteves). No capítulo 102, exibido originalmente em 2012, a vilã descobre que a rival é, na verdade, Rita, e decide dar fim ao confronto de uma maneira cruel: ela manda enterrar Nina viva.

Carminha enterra Nina viva

Depois de dar um sonífero para Nina, Carminha conta com a ajuda de Lúcio (Emiliano D’Avila) para levá-la até um local afastado. A vilã coloca a rival em uma cova e a deixa enterrada, mantendo apenas o rosto dela para fora. Quando desperta, Nina percebe a gravidade da situação e fica desesperada. Carminha ainda manda Lúcio ameaçá-la, enquanto a protagonista tenta convencê-la a desistir da vingança.

Apesar de ser enterrada viva por Carminha, Nina não morre em Avenida Brasil. A protagonista consegue escapar da cova e retoma seu plano para desmascarar a vilã. O capítulo 102 de Avenida Brasil, na exibição original, entrou para a lista de momentos mais comentados da novela.

Enquanto Carminha colocava seu plano em prática, a família de Tufão (Murilo Benício) aproveitava um passeio na praia. Durante uma caminhada, Muricy (Eliane Giardini) e Leleco (Marcos Caruso) acabam se beijando.

Depois de sair da cova, Nina vai atrás das fotografias comprometedoras que havia feito de Carminha e Max (Marcello Novaes). As imagens podem servir como prova do relacionamento entre os dois e se tornam uma das armas usadas pela protagonista contra a rival.

Enquanto Nina tenta recuperar as provas, Mãe Lucinda (Vera Holtz), Nilo (José de Abreu), Betânia (Bianca Comparato) e Max ficam preocupados com o desaparecimento da personagem.

Mais tarde, Nina retorna para casa e recebe o apoio de sua irmã, Begônia (Carol Abras). Ela então revela que pretende usar as fotografias para pressionar Carminha e avançar em seu plano de vingança.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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