Nina morre? Carminha enterra Nina viva em nova vingança
Cena é uma das mais icônicas da trama
Em Avenida Brasil, Nina (Débora Falabella) passa por um dos momentos mais tensos de sua vingança contra Carminha (Adriana Esteves). No capítulo 102, exibido originalmente em 2012, a vilã descobre que a rival é, na verdade, Rita, e decide dar fim ao confronto de uma maneira cruel: ela manda enterrar Nina viva.
Carminha enterra Nina viva
Depois de dar um sonífero para Nina, Carminha conta com a ajuda de Lúcio (Emiliano D’Avila) para levá-la até um local afastado. A vilã coloca a rival em uma cova e a deixa enterrada, mantendo apenas o rosto dela para fora. Quando desperta, Nina percebe a gravidade da situação e fica desesperada. Carminha ainda manda Lúcio ameaçá-la, enquanto a protagonista tenta convencê-la a desistir da vingança.
Apesar de ser enterrada viva por Carminha, Nina não morre em Avenida Brasil. A protagonista consegue escapar da cova e retoma seu plano para desmascarar a vilã. O capítulo 102 de Avenida Brasil, na exibição original, entrou para a lista de momentos mais comentados da novela.
Enquanto Carminha colocava seu plano em prática, a família de Tufão (Murilo Benício) aproveitava um passeio na praia. Durante uma caminhada, Muricy (Eliane Giardini) e Leleco (Marcos Caruso) acabam se beijando.
Depois de sair da cova, Nina vai atrás das fotografias comprometedoras que havia feito de Carminha e Max (Marcello Novaes). As imagens podem servir como prova do relacionamento entre os dois e se tornam uma das armas usadas pela protagonista contra a rival.
Enquanto Nina tenta recuperar as provas, Mãe Lucinda (Vera Holtz), Nilo (José de Abreu), Betânia (Bianca Comparato) e Max ficam preocupados com o desaparecimento da personagem.
Mais tarde, Nina retorna para casa e recebe o apoio de sua irmã, Begônia (Carol Abras). Ela então revela que pretende usar as fotografias para pressionar Carminha e avançar em seu plano de vingança.