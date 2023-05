Ex-Pantanal, Leandro Lima vive delegado em Terra e Paixão

O ator Leandro Lima, 41, está de volta nas novelas depois do sucesso de Pantanal (2022). O artista agora vai interpretar o delegado Marino em Terra e Paixão, aliado do fazendeiro Antônio La Selva, papel de Tony Ramos. O personagem irá se apaixonar por Lucinda, personagem de Débora Falabella.

Quem é Leandro Lima em Terra e Paixão?

O personagem de Leandro Lima em Terra e Paixão é Marino, delegado responsável pela investigação da morte do marido de Aline, vivida pela atriz Bárbara Reis. Por ser próximo de Antônio, que é quem está por trás do assassinato, o policial fará de tudo para não concluir o caso.

O delegado também terá um envolvimento amoroso com Lucinda, mulher que vive em um casamento abusivo com Andrade (Ângelo Antônio) e sofre agressões constantes do marido.

"Marino é um cara que tem suas convicções, mas dança conforme a música. Usa uma certa diplomacia pra chegar onde ele quer", disse o ator em entrevista ao Gshow.

Ao UOL, o ator afirmou que frequentou clubes de tiro e conversou com profissionais da área durante a preparação para o personagem da nova novela do horário nobre. "Essa pesquisa é querendo fazer um delegado real de novela. [...] Acho que é bom beber na fonte do real e deixar o mínimo possível de idealizado. [...] É muito engraçado, [ter] a minha visão de delegados e depois ver como os caras são na vida real", disse.

Terra e Paixão é de autoria de Walcyr Carrasco e tem temática rural, colocando como foco da história a disputa por terras entre Aline e Antônio de La Selva.

Além de Leandro Lima, o elenco de Terra e Paixão conta com Cauã Reymond, Johnny Massaro, Glória Pires, Débora Ozório, Susana Vieira.

Quem é o ator?

Os espectadores que assistiram Pantanal devem se lembrar de Leandro Lima no papel de Levi, o peão que morre devorado por piranhas após um confronto com Alcides (Juliano Cazarré).

O paraibano também ficou marcado pelo papel de Chico no seriado Coisa Mais Linda, da Netflix. Na Globo, esteve ainda em Joia Rara (2013), Insensato Coração (2011), além de ter feitos pequenas participações em outros títulos da emissora. Também trabalhou na Record em Lia (2018) e Belaventura (2017).

Leandro Lima também é modelo e já desfilou para grandes marcas com0 Versace, Calvin Klein e Christian Dior, além de ter estrelado campanhas em alguns países europeus.

O ator foi pai bastante jovem, aos 17 anos. Ele tem uma filha de 23 anos, Giulia, fruto de seu relacionamento com a jornalista Daniela Lins.

Em 2022, nasceu seu segundo filho ator, Toni. O ator atualmente é casado com a modelo Flávia Lucini.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)

Que dia estreia Terra e Paixão?

Terra e Paixão estreia no próximo dia 8, segunda-feira, às 21h30, horário de Brasília. A trama chega para substituir Travessia, que não caiu no gosto do público.

Walcyr agora tem o desafio de levantar o horário nobre, que viu o sucesso novamente com a exibição de Pantanal, mas perdeu prestígio com Travessia. O autor é responsável por grandes fenômenos de audiência da Globo.

O folhetim tem como protagonista Aline, que vê o marido ser assassinado após recusar vender suas terras. A mocinha decide deixar a carreira de professora para trás para se tornar produtora agrícola, mesmo sem ter plantado uma semente, para dar continuidade ao projeto de seu falecido esposo.

Aline, no entanto, acaba se envolvendo com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos do homem que se tornou seu maior rival.

Veja: Terra e Paixão terá romance LGBTQIA+; conheça as personagens