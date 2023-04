Terra e Paixão atores principais: conheça o elenco da novela

Terra e Paixão estreia no próximo dia 8 de maio, segunda-feira, no horário nobre da Globo. A trama traz a história da mocinha protagonista Aline (Bárbara Reis) que, depois de ficar viúva, se envolverá em um triângulo amoroso com Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro). Entre os atores principais de Terra e Paixão estão Tony Ramos, Glória Pires, Débora Ozório, Paulo Lessa e mais.

Bárbara Reis é Aline | Atores principais de Terra e Paixão

Bárbara Reis é a protagonista entre os atores principais de Terra e Paixão. Ela interpreta Aline, uma mulher que fica viúva após seu marido ser assassinado durante a invasão das terras onde vive a família. Para se opor ao poderoso Antônio de La Selva, ela decide se tornar produtora agrícola.

A atriz é mais conhecida por interpretar a vilã Débora em Todas as Flores (2022), novela que está sendo exibida exclusivamente no Globoplay.

Veja: Protagonista de Terra e Paixão, Bárbara Reis está em dobradinha

Cauã Reymond é Caio

Caio é filho do primeiro casamento de Antônio, e atualmente vive com o pai e a madrasta Irene. Apesar de sentir uma grande rejeição pela família, é um homem de bom coração e salva Aline e o filho de serem mortos quando a propriedade deles é invadida. Se apaixona pela mocinha.

Um dos mais famosos atores globais, Cauã Reymond esteve por último na novela Um Lugar ao Sol (2021) no papel do protagonista.

Johnny Massaro é Daniel | Atores principais de Terra e Paixão

Um homem de sentimentos puro, porém ambicioso, é filho de Irene e Antônio. Ama seu irmão Caio, com quem mantém uma relação de cumplicidade, e não faz jogos para herdar a fortuna do pai. Também se apaixona por Aline ao longo da trama.

Esteve recentemente em Verdades Secretas II (2021), no papel de Giotto, e fez uma pequena participação em Além da Ilusão (2022). Também esteve em alguns trabalhos para o cinema no último ano.

Veja: Tatá Werneck volta às novelas como stripper em Terra e Paixão

Tony Ramos é Antônio de La Selva

É o maior produtor rural de Nova Primavera, cidade fictícia onde se passa a novela. É um homem autoritário e crítico, que possui uma infinidade de terras. É pai de Caio, mas culpa o rapaz pela morte da mãe no pré-parto. Também é pai de Daniel e Petra, seus filhos com Irene.

Outro destaque entre os atores principais de Terra e Paixão, Tony Ramos é um dos veteranos da Globo. Esteve recentemente nos seriados Encantado's e Sob Pressão, em 2022.

Glória Pires é Irene

Irene é uma das vilãs de Terra e Paixão. A personagem é uma mulher misteriosa e manipuladora, que fará de tudo para que Antônio escolha Daniel ou Petra para sucedê-lo nos negócios da família, apesar de ser Caio quem está mais envolvido com as empresas.

Outra estrela global, fez uma participação recentemente em Além da Ilusão (2022). Também esteve em Éramos Seis (2019).

Veja: Sinônimos é a abertura de Terra e Paixão, mas música já foi usada antes

Debora Ozório é Petra | Atores principais de Terra e Paixão

Petra é a filha mais nova de Irene e Antônio. Será incentivada pelo namorado a entrar na briga pelo poder e dinheiro, e guardará o desejo de tomar posse da fortuna de sua família. Lida com o vício em remédios tarja preta, colocando sua vida em risco.

A atriz é mais conhecida por ter interpretado Olívia em Além da Ilusão (2022), no horário das 18h.

Veja: Quem é Petra em Terra e Paixão, personagem de Debora Ozório

Paulo Lessa é Jonatas

Jonatas é mais um personagem que vai brigar pelo amor de Aline com Caio e Daniel. O rapaz é primo do marido da mocinha que morreu durante a invasão das terras e ajudará a protagonista a reconstruir sua vida.

O último trabalho de Paulo Lessa foi em Cara e Coragem, no papel de Ítalo. Anteriormente, o ator esteve em novelas da Record, como Gênesis (2021) e Jesus (2018).

Agatha Moreira é Graça | Atores principais de Terra e Paixão

Graça é mais uma vilã de Terra e Paixão. A personagem é filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli), e está prestes a se casar com Daniel. Rica e elegante, a patricinha é dona de uma boutique e se dá muito bem com a sogra Irene.

Seu último trabalho foi em Verdades Secretas II (2021), no Globoplay. Também esteve em A Dona do Pedaço (2019), no papel de Jô.