TV Globinho vai voltar com apresentadora queridinha do público

A nostalgia de quem cresceu acompanhando desenhos nas manhãs da Globo vai ganhar um novo capítulo. A emissora confirmou o retorno da TV Globinho, mas, por enquanto, a atração não deve ocupar novamente a programação diária. O programa, que marcou a infância de uma geração entre os anos 2000 e 2015, será retomado em uma edição especial ligada ao Criança Esperança 2026.

Quando a TV Globinho vai voltar?

A volta da TV Globinho está prevista para 10 de outubro de 2026, sábado, durante a programação especial do Criança Esperança. O anúncio foi feito por Geovanna Tominaga, 46 anos, uma das apresentadoras que passaram pelo programa. Em um vídeo divulgado pela Globo, ela relembrou o sucesso da atração e brincou com as diferenças entre a geração que acompanhava os desenhos na televisão aberta e o público infantil de hoje.

A emissora, porém, ainda não revelou quais desenhos, séries ou outros conteúdos estarão presentes na edição especial.

A ideia, portanto, não é colocar a TV Globinho novamente no ar de segunda a sexta-feira. Neste primeiro momento, trata-se de um retorno pontual, preparado para a programação do Criança Esperança.

Por que a TV Globinho saiu do ar?

A TV Globinho ocupou as manhãs da Globo durante cerca de 15 anos e se tornou uma das principais referências da programação infantil da televisão aberta. O programa exibiu produções que conquistaram uma legião de fãs, como Pokémon, Dragon Ball Z, Digimon, Bob Esponja, As Aventuras de Jackie Chan e Caverna do Dragão.

Ao longo dos anos, a atração também teve diferentes apresentadores. Entre os nomes que passaram pelo programa estão Geovanna Tominaga, Angélica, Marina Ruy Barbosa, Letícia Colin, Fernanda Pontes, Flávia Rubim, Mariah Rocha, Letícia Navas, Eric Surita e Paulo Mathias Jr.

Em 2015, a Globo encerrou a exibição diária da TV Globinho e colocou o Encontro com Fátima Bernardes no espaço da manhã.

Desde então, a emissora deixou de manter um programa infantil diário em sua programação aberta.

O retorno anunciado para outubro será, portanto, diferente da TV Globinho que o público conheceu nos anos 2000. A atração terá uma edição única dentro da programação do Criança Esperança, enquanto a Globo ainda avalia mudanças para suas manhãs.

Caso o especial consiga boa repercussão e audiência, a emissora poderá ter mais elementos para decidir se vale a pena investir novamente em uma programação voltada ao público infantil.