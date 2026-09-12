Resumo de Quem Ama Cuida sábado (12/9): Heitor vivo e Pedro preocupado com Adriana
Novela começa às 21h45
O resumo de Quem Ama Cuida deste sábado, 12 de setembro, mostra Pedro preocupado com a situação de Adriana, enquanto Pilar recusa o pedido de Ulisses para ficar em sua casa. O personagem recebe outra opção da irmã, mas ainda terá de lidar com um problema que envolve Fábia e seu dinheiro.
O que acontece em Quem Ama Cuida neste sábado?
Pedro se preocupa com a possibilidade de Adriana conseguir a liberdade condicional. A situação também mexe com Felipe, que recebe o apoio de Mau Mau diante dos problemas enfrentados pela mãe.
Elenice decide enfrentar Tom, enquanto Pilar conversa com Ingrid sobre Brigitte. Ingrid conta que ela está arrependida e quer voltar para casa. Pilar, por sua vez, se sente obrigada a aceitar o retorno da personagem.
Ulisses procura um lugar para ficar, mas Pilar não permite que o irmão fique em sua casa. Em vez disso, ela entrega a chave da antiga casa da família para ele.
A situação de Ulisses fica ainda mais complicada quando ele descobre que a conta conjunta que mantém com Fábia está zerada. Os cartões também foram bloqueados. Lyris tenta acalmá-lo enquanto ele procura entender o que aconteceu com o dinheiro.
Dora fica surpresa com a decisão de Fábia de não dividir com Ulisses o dinheiro obtido na venda da parte dele na joalheria.
Lyris ainda revela a Adriana que está apaixonada por Ulisses. Adriana reage mal à declaração, aumentando a tensão entre os personagens.
Otoniel também demonstra preocupação com Francesca. Ele comenta com Elisa que está incomodado com a tristeza dela. Mais tarde, Francesca fará uma revelação que pode mudar os rumos da história: Heitor está vivo.
Na segunda-feira (14), Ademir confirma ao juiz que fará a própria defesa no julgamento. Ele é condenado e, depois da sentença, agride Pedro.
Adriana comemora a prisão de Ademir, mas também sofre com a situação de Pedro. Depois, ela visita o advogado e afirma que foi responsável pela prisão dele.
Pilar acaba aceitando Brigitte novamente em sua casa. Edvaldo pede desculpas a Diná, que percebe a ansiedade do mordomo para descobrir como a governanta conheceu Arthur.
Enquanto isso, Lyris tenta acalmar Ulisses, que continua nervoso depois de descobrir que o dinheiro de sua conta desapareceu.