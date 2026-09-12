Cinema & TV

Quem é Heitor em Quem Ama Cuida e de quem é filho?

Filho de Arthur reaparece

Escrito por Anny Malagolini
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Um personagem que há anos ronda a história de Quem Ama Cuida finalmente ganhará rosto e voz. Heitor, interpretado por Renato Góes, será inserido na trama em meio a uma revelação que promete mexer com a família Brandão e esclarecer um dos mistérios que permanecem em aberto na novela.

Heitor em Quem Ama Cuida é filho de quem?

Na novela Quem Ama Cuida, Heitor é o filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), personagem que passou anos acreditando ter perdido o único filho. O rapaz desapareceu durante uma viagem ao Himalaia, onde havia ido esquiar, e nunca mais deu notícias. As buscas realizadas na época não conseguiram encontrar Heitor. Como nenhum vestígio foi localizado e seu corpo também não apareceu, a família passou a considerar que ele havia morrido.

O desaparecimento marcou especialmente Arthur, que ficou profundamente abalado com a perda. A ausência do filho também ajuda a explicar parte do comportamento do empresário e a relação distante que ele mantém com os familiares.

Heitor é descrito como um homem aventureiro, independente e acostumado a viajar pelo mundo. É justamente esse perfil que levou o personagem a estar longe do Brasil quando sua vida mudou completamente.

A resposta para o mistério será revelada nos próximos capítulos. Apesar de ter sido considerado morto pela família, Heitor sobreviveu e permaneceu fora do Brasil durante todo esse período.

A notícia chegará antes da estreia de Renato Góes na novela. No capítulo 100, previsto para 11 de setembro, Francesca (Nathalia Dill) procurará Otoniel (Tony Ramos) para revelar que Heitor está vivo.

A confirmação prepara o terreno para a chegada do personagem à trama.

Quando Renato Góes entra em Quem Ama Cuida?

A estreia de Renato Góes como Heitor está prevista para o capítulo 102, que deve ir ao ar em 14 de setembro. A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

A entrada do ator havia sido planejada anteriormente, mas mudanças na edição de Quem Ama Cuida durante a Copa do Mundo alteraram o ritmo dos capítulos e fizeram com que a participação fosse adiada.

A volta de Heitor acontece em uma fase delicada da história. Além de descobrir que o pai morreu enquanto ele estava desaparecido, o personagem deverá encontrar uma família completamente diferente daquela que deixou para trás.

Sua existência também pode alterar os conflitos envolvendo os Brandão. Até então, todos acreditavam que Arthur havia morrido sem deixar um filho vivo. Com a descoberta, Heitor passa a ocupar novamente um lugar central na família e na disputa pelos interesses deixados pelo pai.

Saiba quando começa a terceira fase da novela

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Por que Bocardi saiu do SBT

Rodrigo Bocardi saiu do SBT: veja quem fica no lugar

Que dia acaba Avenida Brasil 2026

Quando acaba Avenida Brasil na Globo em 2026?

final de Anita em Além do Tempo

Anita de Além do Tempo fica com quem no final?

terceira fase novela quem ama cuida

Quando começa a 3ª fase de Quem Ama Cuida e novo personagem

Infinimundo filme

Globo exibe Infinimundo hoje na Sessão da Tarde; veja que horas

eliminado do MasterChef

Quem saiu do Masterchef: Patric é eliminado com sorvete de maracujá

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes