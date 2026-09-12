Quem é Heitor em Quem Ama Cuida e de quem é filho?

Quem é Heitor em Quem Ama Cuida e de quem é filho?

Um personagem que há anos ronda a história de Quem Ama Cuida finalmente ganhará rosto e voz. Heitor, interpretado por Renato Góes, será inserido na trama em meio a uma revelação que promete mexer com a família Brandão e esclarecer um dos mistérios que permanecem em aberto na novela.

Heitor em Quem Ama Cuida é filho de quem?

Na novela Quem Ama Cuida, Heitor é o filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), personagem que passou anos acreditando ter perdido o único filho. O rapaz desapareceu durante uma viagem ao Himalaia, onde havia ido esquiar, e nunca mais deu notícias. As buscas realizadas na época não conseguiram encontrar Heitor. Como nenhum vestígio foi localizado e seu corpo também não apareceu, a família passou a considerar que ele havia morrido.

O desaparecimento marcou especialmente Arthur, que ficou profundamente abalado com a perda. A ausência do filho também ajuda a explicar parte do comportamento do empresário e a relação distante que ele mantém com os familiares.

Heitor é descrito como um homem aventureiro, independente e acostumado a viajar pelo mundo. É justamente esse perfil que levou o personagem a estar longe do Brasil quando sua vida mudou completamente.

A resposta para o mistério será revelada nos próximos capítulos. Apesar de ter sido considerado morto pela família, Heitor sobreviveu e permaneceu fora do Brasil durante todo esse período.

A notícia chegará antes da estreia de Renato Góes na novela. No capítulo 100, previsto para 11 de setembro, Francesca (Nathalia Dill) procurará Otoniel (Tony Ramos) para revelar que Heitor está vivo.

A confirmação prepara o terreno para a chegada do personagem à trama.

Quando Renato Góes entra em Quem Ama Cuida?

A estreia de Renato Góes como Heitor está prevista para o capítulo 102, que deve ir ao ar em 14 de setembro. A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

A entrada do ator havia sido planejada anteriormente, mas mudanças na edição de Quem Ama Cuida durante a Copa do Mundo alteraram o ritmo dos capítulos e fizeram com que a participação fosse adiada.

A volta de Heitor acontece em uma fase delicada da história. Além de descobrir que o pai morreu enquanto ele estava desaparecido, o personagem deverá encontrar uma família completamente diferente daquela que deixou para trás.

Sua existência também pode alterar os conflitos envolvendo os Brandão. Até então, todos acreditavam que Arthur havia morrido sem deixar um filho vivo. Com a descoberta, Heitor passa a ocupar novamente um lugar central na família e na disputa pelos interesses deixados pelo pai.

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