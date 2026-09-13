Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: os dois eliminados da repescagem

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje: os dois eliminados da repescagem

A primeira rodada de eliminações da Dança dos Famosos 2026 aconteceu neste domingo (13), no Domingão com Huck. Quatro participantes do grupo C entraram na pista para disputar duas vagas na competição.

Eliminados da Dança dos Famosos

Giovana Cordeiro, Breno Ferreira, Kenya Sade e Otaviano Costa se apresentaram ao som da bachata, acompanhados por seus respectivos professores do programa. Ao final da avaliação, duas duplas garantiram a permanência no programa, enquanto outras duas foram eliminadas.

Giovana Cordeiro e seu professor Diego Basílio, além de Breno Ferreira, avançaram na repescagem e continuam na disputa pelo troféu. Já Kenya Sade e Otaviano Costa não conseguiram a pontuação necessária e deixaram a competição.

Seguem na disputa: Bianca Andrade (Boca Rosa), Breno Ferreira, Bruna Griphao, Diego Martins, Giovana Cordeiro, Gracyanne Barbosa, Junno Andrade, Léo Foguete, Lucas Guedez, MC Livinho, Mell Muzzillo, Pedro Scooby, Rita Guedes e Ticiane Pinheiro.

Como funciona a Dança dos Famosos 2026

Na fase de repescagem, os participantes que tiveram os piores resultados na etapa anterior voltam ao palco para tentar garantir uma nova oportunidade na competição.

No primeiro dia de eliminações da temporada, quatro integrantes do grupo C se apresentaram no Domingão com Huck. Depois das performances, duas duplas permaneceram no programa e outras duas foram eliminadas.

A avaliação contou com a presença de Marina Ruy Barbosa no júri artístico, ao lado de Milton Cunha. Na bancada técnica, participaram Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Quem já ganhou o Dança dos Famosos?

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadour (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

O Domingão com Huck começa na faixa das 17h, no horário de Brasília, quando não há futebol. A Dança dos Famosos costuma ocupar o último bloco do programa, antes do Fantástico.