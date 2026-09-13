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Veja quem venceu a repescagem da Dança dos Famosos hoje

Duas pessoas venceram e duas foram eliminadas

Escrito por Anny Malagolini
Quem venceu a repescagem da Dança dos Famosos Foto: Globo
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Neste domingo, 13 de setembro, vai ao ar na Globo a repescagem da Dança dos Famosos 2026. No episódio deste domingo, quatro participantes do grupo C disputam duas vagas para continuar na competição. Giovana Cordeiro, Breno Ferreira, Kenya Sade e Otaviano Costa se apresentam ao som da bachata no Domingão com Huck. O resultado da rodada já foi definido.

Quem venceu a repescagem da Dança dos Famosos?

Giovana Cordeiro e Breno Ferreira venceram a repescagem da Dança dos Famosos 2026. A atriz e o ator garantiram a classificação e seguem na disputa pelo troféu da temporada.

A atriz se apresentou ao lado do professor Diego Basílio, enquanto Breno Ferreira também disputou a repescagem em busca de uma nova chance na competição.

E quem saiu? Kenya Sade e Otaviano Costa foram eliminados na repescagem da Dança dos Famosos 2026. Já Giovana Cordeiro e Breno Ferreira garantiram o retorno definitivo à competição e avançaram para a fase individual.

Os quatro participantes dançaram bachata durante a apresentação deste domingo. Giovana formou dupla com Diego Basílio, enquanto Kenya Sade dançou com Rolon Ho.

No júri artístico, Marina Ruy Barbosa se juntou a Milton Cunha. A bancada técnica foi formada por Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

O Domingão começa na faixa das 16h, horário de Brasília, quando não tem futebol. A Dança dos Famosos costuma ser o último bloco do programa, que termina por volta das 20h30, quando cede espaço na programação para o Fantástico.

Quem já ganhou o programa

Karina Bachini (2005)

Juliana Didone (1ª edição 2006)

Robson Caetano (2ª edição 2006)

Rodrigo Hilbert (2007)

Christiane Torloni (2008)

Paolla Oliveira (2009)

Fernanda Souza (2010)

Miguel Roncato (2011)

Rodrigo Simas (2012)

Carol Castro (2013)

Marcello Melo Jr (2014)

Viviane Araújo (2015)

Felipe Simas (2016)

Maria Joana (2017)

Léo Jaime (2018)

Kaysar Dadou (2019)

Lucy Ramos (2020)

Paolla Oliveira (2021)

Vitória Strada (2022)

Priscila Fantin (2023)

Tati Machado (2024)

Silvero Pereira (2025)

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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