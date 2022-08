Filho de Irma e Trindade causa visões e até possessão na mãe

Irma está grávida e seu futuro na novela Pantanal reserva momentos de tensão por causa da criança, que é fruto de seu relacionamento com Trindade, peão que todos sabem ter um pacto com o cramulhão. Ao ter um pedacinho de Trindade se formando em seu útero, Irma passará por mudanças – e não serão apenas as típicas de uma gravidez, como enjoos, ganho de peso, entre outras. O filho de Irma e Trindade vai ser responsável pela mãe ter visões, pesadelos, entre outros momentos que a deixarão bem próxima do diabo.

Em Pantanal, Gravidez vai causar crise no relacionamento de Irma e mudanças na mãe

Enquanto o filho de Irma e Trindade estiver na barriga da mãe, a personagem de Camila Morgado vai ter experiências sobrenaturais. A filha de Mariana começará a ter visões, assim como acontece com Trindade quando ele é possuído pelo cramulhão.

Se cenas de 1990 se repetirem no remake, Irma vai prever a morte de Zé Lucas. Tudo acontecerá durante um período da novela em que o rapaz é baleado pelo matador de aluguel Solano – que ainda vai aparecer na trama de 2022 – e fica desaparecido. Se nada mudar entre as versões, a visão de Irma não se concretizará, pois Zé Lucas será resgatado pelo Velho do Rio, que cuidará de seus ferimentos.

Outra visão arrepiante da grávida será a possível morte de Maria Bruaca. A personagem vai dizer que “haverá morte”, quando Maria Bruaca estiver na fazenda de Zé Leôncio para se aconselhar sobre como deve agir para conseguir metade dos bens de Tenório durante o divórcio. Novamente, se nada mudar entre as versões de 1990 e 2022, a visão de Irma estará errada, pois nas cenas da Manchete, Maria teve um final feliz ao lado de Alcides.

Além destas premonições, o filho de Irma e Trindade causa mais um momento sombrio na mãe. Em 1990, a mulher foi possuída por Trindade enquanto estava grávida. Tudo acontece quando o peão está longe, pois deixou a fazenda de Zé Leôncio após se separar de Irma. Mas ele acaba voltando em uma pequena “aparição espírita”.

Na cena, Zefa revela para Zé Leôncio, e mais alguns membros da família, que descobriu que o matador de aluguel Solano – contratado por Tenório – foi quem atirou em Zé Lucas. Alguns ficam incrédulo com a revelação, mas Irma é possuída e afirma: “ela não tá mentindo”.

“Quem tá falando é você ou o cramulhão?”, pergunta Zé Leôncio. “O cramulhão tá soprando no meu ouvido que a morte tá rondando essa casa”, diz a grávida. Antes da cena chegar ao fim, Mariana tenta repreender a filha, mas Irma responde: “não é ela que tá falando não dona Mariana, sou eu, Trindade”.

Gravidez vai causar crise no relacionamento

Atitudes durante a gravidez de Irma é o que causam a separação do casal. Tudo começa quando Trindade pede que a amada não vá a um médico para se consultar sobre a gravidez, devido as regras de seu acordo com o diabo. Porém, Irma vai contra os pedidos do namorado e durante uma viagem ao Rio de Janeiro, ela cede aos conselhos da mãe e vai ao médico.

Trindade descobre a verdade e uma crise nasce no relacionamento da dupla. Trindade acusa Irma de trair sua confiança e revela que sente que seu encanto se quebrou e que por isso será obrigado a deixar o Pantanal em breve. Isso acaba acontecendo e certo dia Trindade desaparece, deixando Irma desolada para trás.

O filho de Irma e Trindade continua sendo gerado no ventre da mãe, até que o dia do nascimento chega. Irma passa por complicações e a criança não vem ao mundo com facilidade. Magicamente, quem aparece é Trindade, que realiza o parto do próprio filho. Em seguida, Trindade se despede e vai embora novamente. Desta vez, ele não retorna mais.

Na versão de 1990, Irma terminou o folhetim ao lado de Zé Lucas. Ainda não há confirmações de que o mesmo se repetirá no remake, porém, a trama da Globo tem trilhado o mesmo caminho da original até agora.

Filho de Irma e Trindade terá chifres?

O filho de Irma e Trindade pode causar arrepios em alguns. Afinal, o menino é herdeiro de um homem com pacto com o diabo e envolto em muito mistério. Em cenas da versão de 1990, Irma fica apavorada com a possibilidade de seu bebê nascer com chifres e patas por causa de um pesadelo ao longo da gravidez.

O mistério dura até o nascimento da criança, mas o bebê parece ser como qualquer outro. Ao nascer, o filho de Irma e Trindade não tem patas, chifres, rabo ou qualquer diferença física que possa remeter ao diabo.

Leia também – Filhos do Tenório Pantanal 2022: qual deles morre?