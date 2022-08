Filhos do Tenório Pantanal 2022: qual deles morre?

Os filhos do Tenório Pantanal 2022 vão passar uma tragédia na reta final da novela. Um deles morrerá afogado após cair em uma emboscada armada por Solano (Rafa Sieg), que deixará o marido de Zuleica (Aline Borges) desesperado. Qual dos três meninos terá um final trágico?

Qual dos filhos do Tenório Pantanal 2022 morre?

Roberto (Cauê Campos) é o filho de Tenório que morrerá na novela. A morte do rapaz será diferente da que ocorreu na primeira versão, mas ainda assim acontecerá.

A tragédia começa quando Solano é contratado por Tenório para matar a família de José Leôncio (Marcos Palmeira) e se apossar das terras do rei do gado. Para não sujar as mãos de sangue, ele chama um matador de aluguel para destruir a vida de seu vizinho.

Ele só não esperava que seu filho Roberto verá o matador armado logo após o atentado a José Lucas (Irandhir Santos) e ficará desconfiado. O garoto já vem há tempos investigando o passado de seu pai e tem suas hipóteses de que o vilão não é flor que se cheire.

Solano vai notar a presença do menino e arma um plano para dar um fim nele, para evitar que ele descubra suas reais intenções no Pantanal. Conforme antecipado pelo Notícias da TV, o pistoleiro chama Roberto para um passeio de barco e, inocente, o garoto aceita o convite.

O Velho do Rio (Osmar Prado), que sabe o que Solano veio fazer na região, assume a forma de sucuri e começa a rondar o barco do assassino. A entidade ataca o pistoleiro, que cai no rio. O bandido começará a pedir a ajuda de Roberto, que tentará puxá-lo para dentro do barco.

É então que Solano vai puxar o jovem para dentro do rio e usará o garoto para conseguir subir de volta na embarcação. Sem olhar para trás, ele dá a partida no barco e deixa Roberto sozinho no rio, que acabará se afogando.

Assim que souber da notícia, Tenório pegará um barco e irá para o local na esperança de encontrar o garoto, mas ficará desesperado ao não encontrar o filho. O vilão irá chorar de tristeza e desespero, e se sentirá culpado pela morte do rapaz. “Por que tinha que acontecer uma coisa dessa? Por que, meu Deus? Por quê? Volta para casa, Roberto… Volta para mim, filho… Volta pra mim… Volta pra mim”, se lamentará.

O morte de Roberto no remake é diferente da que ocorreu em 1990. Na primeira versão da novela, O jovem flagrou Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) e ficou furioso ao saber que eles estão juntos. Ele sai de barco sozinho pelo Pantanal para espairecer, mas acaba sendo engolido por uma sucuri.

Qual o final da segunda família de Tenório em Pantanal?

Se o roteiro seguir o mesmo de 1990, a segunda família de Tenório permanece no Pantanal após a morte de crápula. O pai de Guta será morto em um duelo com Alcides (Juliano Cazarré) após tentar se vingar do peão por ele ter mantido um caso com Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Bruaca vai ficar com as terras do Sarandi, no Paraná, que eram de seu ex-marido e se mudará para lá ao lado de Alcides. Os dois vão reconstruir suas vidas bem longe do Pantanal.

Já Marcelo e Guta se casam. Os personagens descobrem que não são meios-irmãos pois o rapaz é fruto de um estupro que Zuleica sofreu no passado e não de Tenório como todos imaginavam. Sendo assim, os dois ficam livres para ficarem juntos. A jovem engravida e dá à luz a um menino nos capítulos finais da trama.

Zuleica e Renato (Gabriel Santana) permanecem na fazenda. Na primeira versão da novela, a segunda esposa de Tenório ficou com o imóvel que era do marido e continuou convivendo no local ao lado dos dois filhos, da nora e do neto.

Ainda não se sabe se o desfecho dos personagens será o mesmo de 32 anos atrás ou se Bruno Luperi fará alterações, assim como a morte de Roberto.

Pantanal fica no ar no horário nobre até meados de outubro, quando será substituída por Travessia, escrita por Gloria Perez.