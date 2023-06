Looks para o show da Taylor Swift: inspirações The Eras Tour outfits

Se vestir de acordo com uma das eras representadas nos shows de Taylor Swift já virou tradição entre os fãs mais fiéis, que apostam em looks com muito brilho e referências a vários momentos importantes da carreira da americana. Em dúvida do que usar nas apresentações da loirinha no Brasil? Veja algumas inspirações da The Eras Tour outfits.

Looks da era Fearless para o show da Taylor Swift

Se a sua era favorita é a "Fearless", o dourado deve ser a cor principal do look. Os outfits que fazem referência ao segundo álbum de Taylor Swift também envolvem botas de cano alto, principalmente na cor branca. Alguns apostam em variações nas cores, mas mantendo o mesmo estilo da roupa. Por exemplo, você pode optar por um vestido de franjas com o mesmo corte usado pela cantora, mas em tons de prata.

A própria Taylor aposta em um modelo diferente em alguns shows. Além do tradicional vestido dourado, a cantora também se apresenta com um outro vestido de cor um pouco mais clara e franjas maiores. Alguns fãs também aderem ao chapéu como uma referência a era country.

Quem quiser apostar em um look mais fácil de fazer, é possível reproduzir a camiseta usada por Taylor no clipe de "You Belong With Me". Você pode fazer sua própria camisa com a estampa "Junior Jewels" e pedir para seus amigos assinarem.

Look da era Speak Now

O fãs que preparam seus The Eras Tour outfits e querem algo em referência ao "Speak Now" podem apostar no roxo, cor mais usada por Taylor Swift não só na capa do álbum, mas na turnê que fez em 2010.

As botas de cano alto também estão presentes nessa era. Outro detalhe que não pode faltar é o número 13 desenhado na mão, assim como Tay usava durante as apresentações há alguns anos. Essa era é carregada de romantismo, sendo possível usar vestidos no estilo "princesa".

Inspirações Era Red para o show

Essa é uma das eras com um dos looks mais fáceis de serem reproduzidos. Se você quer algo simples, pode apostar na roupa usada por Tay no clipe de "22", um de seus grandes sucessos. É possível reproduzir o look facilmente com a clássica camiseta com a estampa "not a lot going on at the moment", o chapéu preto e os óculos de coração.

Se você não quer abandonar o glamour, um look icônico referente a era "Red" é a roupa usada por Taylor durante a turnê do álbum em 2012. A loirinha adotou uma estética que remete a apresentações circenses, com direito a um chapéu de mágico.

Looks do 1989 para o show da Taylor Swift

Essa é mais uma fase da carreira da cantora que os The Eras Tour outfits podem ser cheios de brilho. O 1989 marca a transição definitiva da loirinha para o pop, deixando o country para trás.

Um dos looks mais fáceis de reproduzir é o conjunto de cropped e shorts branco usado por Taylor durante a turnê do álbum em 2014. E, claro, não podem faltar botas pretas de cano alto. Essa fase da carreira da americana ficou marcada por roupas brancas e prateadas.

Outro look icônico de Tay é o tradicional uniforme de líder de torcido usado no clipe de "Shake It Off", um dos maiores hits de álbum.

Looks da era Reputation | The Eras Tour outfits

Aqui Taylor entrou na sua era dark depois ter sofrido um cancelamento massivo pela imprensa e internautas após mais um capítulo da briga com Kanye West e Kim Kardashian.

Depois de passar mais de um ano sumida dos holofotes, Taylor retornou ao trabalho com o álbum "Reputation" no qual ela se apropria do apelido de 'cobra' que lhe deram. A era é toda marcada por looks pretos e referências ao animal peçonhento em todos os acessórios.

Looks da era Lover para o show da Taylor Swift

Outra era bastante popular entre as The Eras Tour outfits são as roupas que fazem referência ao "Lover". Taylor volta para uma fase muito romântica, com o rosa predominando os visuais do álbum. E, claro, não pode faltar um bom brilho.

Um dos álbuns mais românticos da carreira da loirinha pedem um look carregado de rosa. Muitos swifties também gostam de combinar as roupas com as famosas botas brancas, que já vimos muito nas outras eras.

Looks da era Folklore | The Eras Tour outfits

Em "Folklore", álbum lançado de surpresa por Taylor Swift em 2020, a loirinha aposta em um visual mais 'clean' e sem brilhos. As cores chamativas dão espaço para looks em uma paleta de cores mais neutra, que representa a suavidade da sonoridade do projeto da cantora.

Não há uma única cor que seja símbolo dessa era - a própria Taylor reveza entre vestidos brancos, creme e verde durante as apresentações. O diferencial é apostar em roupas mais suaves em tons que remetam à delicadeza.

Também é possível encontrar em lojas on-line o vestido florido que a cantora usou no Grammy de 2021, quando Folklore venceu o prêmio de álbum do ano, e o cardigan usado por Taylor no clipe da música que leva o nome da peça.

Looks da era Evermore para o show da Taylor Swift

O Evermore é o álbum "irmão" do Folklore e tem uma estética bastante parecida com o projeto anterior e a mesma sonoridade. No entanto, tons laranjas e marrons estão mais presentes nos looks dessas eras.

Se caso faça um tempo ameno no dia do show, uma possibilidade é usar uma camisa xadrez similar a que Taylor usa na capa do álbum e fazer uma trança embutida no cabelo. Mais uma vez, o brilho fica de lado para dar espaço a cores neutras.

Looks da era Midnights | The Eras Tour outfits

Depois de dois álbuns folk, Taylor Swift retornou ao pop com o "Midnights". Aqui, as cores vibrantes e os brilhos voltam com tudo nas roupas que representam essa era.

Uma das cores mais utilizadas para representar essa era é o azul escuro. Fãs também podem apostar no lilás, como uma referência à faixa "Lavender Haze", e o prateado. O preto também está bastante presente, já que a temática do álbum é sobre passar noites em claro. Nos acessórios, você pode apostar em brincos, colares e anéis com desenhos de luas e estrelas.

