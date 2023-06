Sabe Qual a capacidade do Allianz Parque para o show da Taylor Swift? Confira os detalhes sobre os aguardados concertos no país - Foto: Reprodução/Divulgação

Após muita espera, Taylor Swift confirmou shows no Brasil e os fãs da cantora norte-americana já podem garantir seus ingressos para os concertos em novembro. A loirinha passará pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, nos estádios Allianz Parque e Engenhão, que comportam milhares de pessoas.

Qual a capacidade do show da Taylor Swift no Allianz Parque?

A capacidade do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, é de pouco mais de 43 mil pessoas. Para os shows de Taylor Swift, a capacidade total será um pouco menor, devido a estrutura do palco, que impede que todos os lugares sejam ocupados.

Como o show terá lugares nas cadeiras inferiores e superiores com visão parcial, não espera-se que muitos lugares sejam perdidos por conta da estrutura do palco. A Tickets For Fun, empresa responsável pelo evento, não revelou o número exato do total de ingressos disponibilizados.

A disputa pelos ingressos dos dois shows que a famosa fará em São Paulo, nos dias 25 e 26 de novembro, sábado e domingo, prometem uma verdadeira guerra entre os fãs. Na primeira pré-venda, exclusiva para fãs que compraram ingressos para a Lover Fest em 2020, turnê que passaria por São Paulo e foi cancelada por conta da pandemia do covid-19, contava com uma fila virtual de mais de 140 mil pessoas.

Nesta sexta-feira, 9 de junho, foi dado início a segunda pré-venda do evento, destinada apenas para clientes do banco C6 Bank. Em certos momentos da venda, foram contabilizados mais de 760 mil pessoas na filha virtual para os shows de São Paulo.

A venda geral dos ingressos para os shows no Allianz Parque em novembro será aberta para o público apenas na próxima segunda-feira, dia 12 de junho. Por conta da demanda, entre os fãs da cantora espera-se que shows extras ainda sejam anunciados. Na Argentina, devido a grande procura pelos ingressos da famosa, mais um show foi marcado no país.

A The Eras Tour será a primeira turnê de Taylor Swift no Brasil. Em 2012, ela veio ao país para a divulgação do álbum Red, fez apenas um show pocket no Rio de Janeiro - apresentação curta de cerca de 30 minutos - e apareceu em alguns programas de televisão. Em 2020, sua primeira turnê por aqui seria a Lover Fest, mas o evento foi cancelada devido a crise sanitária mundial.

E no Rio de Janeiro?

Na cidade maravilhosa, Taylor Swift se apresentará no dia 18 de novembro no Estádio Olímpico Nilton Santos, conhecido como Engenhão. O lugar comporta pouco mais de 44 mil pessoas. Por lá, a procura é um pouco menor e na pré-venda desta sexta-feira a fila virtual para o show único no estado era de mais de 259 mil pessoas.

Quanto custa um ingresso para o show da Taylor Swift 2023?

A pré-venda para os fãs do banco C6 bank está aberta e a partir do 12 de junho a venda geral ganha início. A disponibilidade dos ingressos será online e na bilheteria presencial até durarem os estoques. Compre no site oficial.

São Paulo no Allianz Parque

Pista Premium: R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial: R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

Rio de Janeiro no Engenhão

Pista Premium: R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste: R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Inferior Leste: R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)

Cadeira Superior Oeste: R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

Cadeira Superior Leste: R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)

