Se você é um grande fã do cinema, provavelmente pode estar animado com 2021 para o lançamento de novos filmes. Embora ainda haja muita incerteza sobre o fim da pandemia, diversos estúdios já anunciaram alguns lançamentos. Por isso, compilamos abaixo alguns filmes com lançamentos marcados para 2021.

Confira:

Duna – Filmes com lançamentos marcados para 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Baseado em um romance de ficção científica, Duna é um filme dirigido por Denis Villeneuve. A história se passa em um futuro da humanidade, quando diversos planetas foram conquistados com tecnologia, mas a sociedade retornou às políticas feudais. O filme conta com atuações de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson e Oscar Isaac.

Liga da Justiça (Snyder Cut)

Certamente, um dos filmes com lançamentos marcados para 2021 mais aguardados é o Zack Snyder’s Justice League. O “corte do diretor” para o filme de 2017 promete alterar o tom do filme e trazer mais conteúdo do que a versão lançada originalmente. Este “relançamento” era aguardado pelos fãs da DC, pois a versão final passou por mudanças drásticas na mão do diretor Joss Whedon, que assumiu o lugar de Zack Snyder após a morte de sua filha.

Matrix 4 – Filmes com lançamentos marcados para 2021

Muito pouco se sabe sobre este longa, mas Matrix 4 já deixa todos os fãs da trilogia original atentos aos trailers e anúncios. Embora o último filme tenha dado a entender que os personagens Neo e Trinity morreram, o novo episódio terá o retorno de Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

Morbius

Morbius será o segundo lançamento da Sony dentro do Universo Cinematográfico Marvel. Com Jared Leto no papel principal, o filme mostrará a origem do vilão Morbius, um biólogo que acaba se tornando um vampiro após tentar curar uma doença rara em seu sangue.

007 – Sem Tempo para Morrer – Filmes com lançamentos marcados para 2021

Com lançamento previsto para 2020, mas adiado para o ano seguinte, 007 – Sem Tempo para Morrer será o último filme da série com Daniel Craig no papel de James Bond. No enredo, o agente está desfrutando de uma vida mais tranquila, porém acaba saindo de sua rotina para voltar à ação quando um amigo do passado busca sua ajuda.

Cruella

Cruella é um dos projetos mais aguardados da Disney para 2021, pois o filme mostrará a formação da vilã de 101 dálmatas. O filme com lançamento marcado para 2021 será ambientado na década de 1970. Ele acompanhará uma Cruella jovem tornando-se a cruel vilã retratada na animação original. O papel principal é da atriz Emma Stone.

The Beatles: Get Back

Quem nunca quis estar por dentro das sessões de gravação da banda The Beatles? Um documentário do diretor Peter Jackson fará isso com imagens gravadas durante a produção do disco Let It Be. Embora grande parte do material tenha sido realizado em 1969 para um documentário infame, Jackson conseguiu restaurar e remasterizar cenas inéditas e reveladoras.

The French Dispatch – Filmes com lançamentos marcados para 2021

The French Dispatch será o novo lançamento do incrível Wes Anderson, diretor responsável por filmes como O Grande Hotel Budapeste e Ilha de Cachorros. Surpreendentemente (ou não), o novo longa contará com participações de Bill Murray, Owen Wilson e Willem Dafoe, antigos colaboradores do cineasta. The French Dispatch é uma ode ao jornalismo do século XX e ao jornal The New Yorker.

Top Gun: Maverick

Após mais de 30 anos de espera, Top Gun ganhará sua primeira continuação. O filme mostrará o personagem Maverick como um experiente piloto em um mundo mais moderno. Como resultado dos avanços tecnológicos e da inclusão de drones em guerras, Maverick deverá provar seu valor e a importância do elemento humano.

Mortal Kombat – Filmes com lançamentos marcados para 2021

Mortal Kombat é outro item misterioso da lista de filmes com lançamentos marcados para 2021. Apenas sabe-se que o filme encerrou suas gravações ainda em 2020 e que ele será um reboot da desastrosa série de filmes da década de 1990.

Os Caça-Fantasmas: Mais Além

Ignorando a versão feminina de 2016, Os Caça-Fantasmas: Mais Além trará de volta os amados personagens do filme de 1989. Seu enredo mostrará a mudança de vida de Trevor, neto do falecido cientista Egon Spengler (um dos membros originais dos Caça-Fantasmas). Embora seja focado nos novos talentos, o filme deve contar com participações especiais de Bill Murray, Rick Moranis e Dan Aykroyd, atores dos filmes originais.