Sessão da Tarde desta semana: filmes entre 31/10 e 04/11

A Sessão da Tarde desta semana exibe filmes de aventura, comédia, drama e romance. Os longas-metragens vão ao ar de segunda a sexta logo após a reprise de Chocolate com Pimenta, na Globo, no horário vespertino da emissora carioca.

Segunda-feira, 31 de outubro - Sessão da Tarde desta semana - Uma Noite no Museu (2006)

A semana começa com a exibição de um filme de muito sucesso, Uma Noite no Museu (2006). No longa, Larry Dalley é um homem divorciado que aceita um emprego de segurança noturno no Museu de História Natural para conseguir pagar as contas. O que ele não sabe é que durante a noite, todos os artefatos ganham vida. Ele ainda precisa lidar com uma tentativa de roubo no local justamente na noite que leva seu filho para visitar o meuseu.

Título Original: Night at the Museum

Elenco: Ben Stiller, Robin Williams, Dick van Dyke, Carla Gugino, Bill Cobbs, Owen Wilson

Direção: Shawn Levy

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília



Terça-feira, 1 novembro - O Sol Também é Uma Estrela (2019)

Na terça-feira, a Sessão da Tarde desta semana exibe O Sol Também é Uma Estrela (2019). A protagonista Natasha e sua família serão deportados de Nova York para a Jamaica em menos de 24 horas. No entanto, a garota se apaixona por Daniel, filho de imigrantes coreanos.

Título Original: The Sun Is Also A Star

Elenco: John Leguizamo, Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe

Dubladores: Marcelo Pissardini, Maria Cláudia Cardoso, Michel Di Fiori, Ricardo Sawaya, Samira Fernandes

Direção: Ry Russo-Young

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília



Quarta-feira, 2 de novembro - Sessão da Tarde desta semana - Kungu Fu Panda 2 (2008)

Kung Fu Panda 2 também está na programação desta semana. Po vive o sonho de ser um dragão guerreiro. Sua função é proteger o Vale da Paz ao lado dos mestres Shifu, Tigresa, Macaco, Víbora, Louva-Deus e Garça. No entanto, o lorde Chen, um novo inimigo, surge para dar fim a vida pacata de Po, que precisa se reunir com os Cinco Furiosos para derrotá-la.

Título Original: Kung Fu Panda 2

Dubladores: Po: Lúcio Mauro Filho/ Shifu: Leonardo Camillo/ Lorde Shen: Márcio Simões/ Tigresa: Maíra Goes/ Macaco: Ricardo Schnetzer/ Louva-Deus: Marco Ribeiro/ Víbora: Priscila Amorim/ Garca: Philippe Maia/ Fala Macia: Lina Rossana/ General Lobo: Reginaldo Primo

Direção: Jennifer Yuh Nelson

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Quinta-feira, 3 de novembro - Snowden: Herói ou Traidor (2016)

Na quinta-feira, o público acompanha na Sessão da Tarde desta semana a história de Edward Snowden. O longa-metragem retrata a vida do homem que após anos trabalhando na Agência de Segurança Nacional, decide entregar para jornalistas documentos secretos que provam que o governo americano orquestra ações de invasão de privacidade.

Título Original: Snowden

Elenco: Melissa Leo; Scott Eastwood; Shailene Woodley; Tom Wilkinson; Zachary Quinto

Dubladores: Guilherme Briggs; Gustavo Pereira; Luisa Palomanes; Luiz Carlos Persy; Mariangela Cantú; Mckeidy Lisita

Direção: Oliver Stone

Nacionalidade: Alemã

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 4 de novembro - Sessão da Tarde desta semana - O Bom Filho à Casa Torna (2008)

A semana termina com a exibição de O Bom Filho à Casa Torna (2008) na sexta-feira. No longa, Rescoe retorna para sua casa depois de dez anos longe para comemorar as bodas de ouro de seus pais. O reencontro não é fácil, já que ninguém o leva a sério.

Título Original: Welcome Home Roscoe Jenkins

Elenco: Mo'Nique, Cedric The Entertainer, Mike Epps, Michael Clarke, Joy Bryant

Direção: Malcolm D. Lee

Nacionalidade: americana

Horário: 15h30, horário de Brasília



Na segunda-feira, a Globo também exibe o filme Kingsman: O Círculo Dourado na Tela Quente, logo após a novela Travessia. O quartel da Kigsman é destruído após um ataque devastador, o que faz com que Eggsy e Merlin viajem até os Estados Unidos para procurarem Statesman, uma organização secreta aliada para ajudá-los a combater os inimigos.

Título Original: Kingsman: The Golden Circle

Elenco: Channing Tatum; Colin Firth; Halle Berry; Jeff Bridges; Julianne Moore; Mark Strong; Pedro Pascal; Taron Egerton

Dubladores: Andreas Avancini; Carla Pompílio; Hércules Franco; Júlio Chaves; Marco Antônio Costa; Marcos Souza; Philippe Maia; Sheila Dorfman

Direção: Matthew Vaughn

Nacionalidade: Americana

Horário: 22h50, horário de Brasília