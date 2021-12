Filmes do SBT: programação de 31/12 a 02/01

O canal de Silvio Santos vai terminar o ano com exibição de filme e já começará 2022 com o pé direito e algumas produções de Hollywood e também do Brasil para agradar o público. Confira quais serão os filmes do SBT dos dias 31 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022 e anote na agenda o que pretende assistir!

Filmes do SBT no Ano Novo – Sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

Fechando o ano, o canal vai exibir “Lea e a Grande Aventura no Brasil” no Tela de Sucessos, que começa depois do Programa do Ratinho, às 23h15. Na trama, uma garota falante e muito criativa conta para seus amigos da escola como foi sua primeira visita ao Brasil, lugar em que seu irmão, Zack, está trabalhando. No entanto, durante a segunda visita da garota ao país, seu irmão desaparece. Enquanto a polícia e mãe de Lea seguem pistas do paradeiro de Zack em Manaus, Lea e sua cunhada Paula partem para a floresta Amazônica.

Título Original: Lea to the Rescue

Elenco: Maggie Elizabeth Jones, Laysla de Oliveira, Storm Reid, Hallie Todd

Direção: Nadia Tass

Nacionalidade: Americana

Gênero: Aventura

Ano: 2016

Horário: 23h15

Filmes do SBT no Sábado, 1 de janeiro de 2022

No primeiro dia de 2022, o SBT vai exibir dois filmes. O primeiro deles será “Ali Babá e os 40 Ladrões” na Sessão Renato Aragão, especial que traz obras dos Trapalhões, às 18h15. No período da noite, depois de Carinha de Anjo, o Cinespecial vai exibir o longa de ação Quebrando Regras.

Na história de Ali Babá e os 40 Ladrões, Ali é um cara que não quer saber de trabalhar e vive a sombra do irmão Cassim. Porém, certo dia, a mulher de Cassim, Fátima, decide que não quer mais saber de Ali Babá em sua casa. Apaixonado por Rosinha, Ali descobre uma forma de conseguir dinheiro.

Elenco: Renato Aragão, Dedé Santana, Teresa Teller, Wilson Grey

Direção: Victor Lima

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Ano: 1972

Horário: 18h15

Assista o trailer:

Em Quebrando as Regras, o protagonista é Jake, um garoto jovem que acabou de chegar em Orlando. Novo na escola, ele é convidado por Baja para uma festa, porém, durante a festança ele acaba sendo desafiado e a luta que participa termina de forma problemática. Jake então começa a treinar na academia de Jean e aprende mais do que apenas dar socos.

Título Original: Never Back Down

Elenco: Sean Faris, Amber Heard, Cam Gigandet, Leslie Hope

Direção: Jeff Wadlow

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Ano: 2008

Horário: 22h15

Assista o trailer do filme que vai ser exibido no SBT a noite:

Domingo, 2 de janeiro de 2022 – Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos

Fechando o fim de semana, vai ser exibido o filme Warcraft no SBT. Na trama, o reino pacífico de Azeroth fica em um situação frágil e está prestes a entrar em guerra enquanto precisa enfrentar enfrentar guerreiros que pretendem invadir o lugar. Um portal possibilita que seja aberta uma conexão entre dois mundos e heróis de lados opostos vão entrar em colisão.

Título Original: Warcraft

Elenco: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Toby Kebell

Direção: Duncan Jones

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

Ano: 2016

Horário: 00h45

Assista o trailer do filme que vai passar no SBT:

